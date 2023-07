Niente prestito, doppietta Roma: Mourinho sa già tutto

Calciomercato Roma, le ultime sulle mosse dei giallorossi che vogliono puntellare la mediana con un innesto di qualità.

Dopo aver chiuso il mese di giugno centrando obiettivi importanti soprattutto in uscita, per la Roma è iniziata un’altra fase della propria sessione estiva di calciomercato. Dopo aver definito ufficialmente il ritorno di Llorente nella Capitale, infatti, i giallorossi vogliono puntellare il proprio reparto di centrocampo, già rinforzato con l’innesto di Aouar.

Non sono pochi i profili attenzionati dalla Roma, a cui nei giorni scorsi sono stati accostati con una certa insistenza i nomi di Sabitzer e Renato Sanches. Soprattutto l’austriaco intriga e non poco la Roma, con il Bayern Monaco che, però, fino a questo momento non ha aperto all’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto. Una vera e propria trattativa per il ‘gigante’ dei bavaresi non è in realtà neanche cominciata, visto che i giallorossi per adesso si sono limitati a tastare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione, senza affondare il colpo. Da non escludere, poi, la candidatura di Kamada: la virata decisa del Milan su Pulisic potrebbe creare interessanti spazi di manovra per i giallorossi.

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid non cede in prestito De Paul

Valutazioni importanti sono state fatte anche per Renato Sanches. Anche in questo caso, però, una trattativa ufficiale con il Psg non è iniziata. Nelle ultime ore, inoltre, sarebbe ritornato in orbita Roma una vecchia conoscenza del calcio italiano: quel Rodrigo De Paul che tanto bene ha fatto con la maglia dell’Udinese, salvo poi incappare in un paio di stagioni in chiaroscuro tra le fila dell’Atletico Madrid.

I Colchoneros, però, sborsarono circa 35 milioni di euro per portare la mezzala argentina in Liga. Motivo per il quale, a distanza di due anni, non hanno alcuna intenzione di mettere a segno una minusvalenze. Ecco perché l’Atletico Madrid – come evidenziato dal giornalista Augusto Ciardi – al momento non ha minimamente aperto all’ipotesi di cedere il proprio centrocampista in prestito. Ciardi ha chiosato così:

“L’Atletico Madrid non cede De Paul in prestito. E il costo del cartellino è al momento fuori portata Ecco perché l’allenatore non ci ha mai fatto la bocca. Più facile, e non meno gradite, le altre due soluzioni. “