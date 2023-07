Nuovo bomber per Mourinho: Pinto ha in serbo una sorpresa

La Roma ha bisogno di un nuovo bomber: e se oltre ai nomi circolati nelle ultime settimane Tiago Pinto avesse in serbo una sorpresa?

Nei mesi scorsi, soprattutto un paio di anni fa, di un suo possibile arrivo a Roma si era parlato. Poi non se ne fece nulla, ma adesso i giallorossi sono davvero costretti a prendere un attaccante. Non si può disputare una stagione intera con il solo Belotti, che ha rinnovato il proprio accordo. L’infortunio di Abraham, come sappiamo, ha messo nei guai Pinto.

Vi abbiamo parlato della possibile suggestione che porta il nome di Richarlison. E vi abbiamo spiegato più volte che, l’obiettivo numero uno di Pinto porta il nome di Gianluca Scamacca. Poi ovviamente la questione Morata sembra chiusa mentre rimangono vive altre ipotesi, senza dubbio. E, nelle prossime settimane, magari, potrebbe spuntare quel nome che, come detto, dalle parti di Trigoria hanno già adocchiato un paio di anni fa.

Nuovo bomber per Mou, ecco la sorpresa

Parliamo di Mitrovic del Fulham – che è stato interessato a Ibanez ma che eventualmente sarebbe un’operazione a parte – che ha un contratto in scadenza nel 2026 dopo l’ultimo prolungamento del 2021 ma che potrebbe comunque lasciare i londinesi. Ventotto anni, nell’ultima stagione di Premier League ha messo segno 14 reti in 28 presenze. Un bottino niente male, rifinito anche da 2 assist e da una rete in FA CUP. Insomma, il serbo la porta la vede e anche bene senza ombra di dubbio.

Un’altra suggestione? Beh, meno di quella del brasiliano senza dubbio, quella di Mitrovic potrebbe anche diventare una pista concreta per la Roma nelle prossime settimane qualora le trattative messe in piedi da Pinto a giugno e in questi primi giorni del mese di luglio non dovessero avere chissà quali sbocchi. Ecco, meglio guardare oltre. Mitrovic, infine, prende all’anno 4,1 milioni di sterline, più o meno 5 milioni di euro. Una nuova avventura lo potrebbe stimolare e con il Decreto Crescita la Roma potrebbe anche decidere di fare un’offerta simile. I vantaggi fiscali in questo caso si potrebbero rivelare fondamentali.