Nuovo bomber Roma: linee bollenti Dybala-Mourinho

Nuovo bomber per la Roma: linee bollenti quelli di Mourinho e Dybala. L’obiettivo è convincere l’attaccante ad accettare la destinazione

Un doppio pressing asfissiante, da gente che va all’attacco. Un continuo bombardamento di telefonate e di messaggi per cercare di convincerlo a prendere la via della Capitale, qualora decidesse di andare via, e qualora arrivasse il via libera da parte del proprio club d’appartenenza.

Non solo Mourinho in pressione alta – cosa che lui nel corso degli anni scorsi ha già fatto – ma anche Dybala, sfruttando il fatto di essere il padrino di Bella quindi magari con la scusa di sapere le condizioni della bimba, una cosa normale, a piazzare il secondo colpo. Insomma, un Morata a quanto pare, secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina messo in mezzo dallo Special One e dalla Joya. Magari non ci riusciranno, perché poi portare un giocatore del genere a Roma è sempre difficile. Ma non solo a Roma in questo caso, ma dappertutto un’operazione così non è semplice. Ma almeno si potrà dire che ci hanno provato.

Calciomercato Roma, la situazione Morata

L’attaccante che la Roma ha messo nel mirino, al primo posto, è Scamacca. Ma il West Ham al prestito non ci sente, l’abbiamo capito in tempi non sospetti. Ecco perché la pista Morata, nonostante l’interesse del Milan che sembrerebbe abbia fatto passi in avanti, rimane viva. Cercando di sfruttare quei rapporti umani, e quel carisma, che Dybala e Mourinho hanno in questi casi. Insomma, servirebbe adesso l’aiuto della società per un affondo, anche se, come vi abbiamo raccontato ieri, non sembra esserci così tanta voglia dello spagnolo di non giocare la Champions: dal 2010 in una sola occasione con il Chelsea non ha sentito la musichetta, è questo pare un fattore fondamentale nella sua scelta.

Morata quindi rimane una pista viva, accesa, nonostante tutte le difficoltà del caso. E a pochi giorni dall’inizio del ritiro si spera che l’attaccante (arrivati a questo punto serve la massima prudenza nelle scelte) possa essere quello giusto per la Roma. Ormai sembra corsa a due: Scamacca e Morata.