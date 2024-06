Filo diretto Chiesa-Morata: strappato il primo sì

Filo diretto Chiesa-Morata. La Roma di Daniele De Rossi parte all’attacco. In tutti i sensi. E il mercato giallorosso s’infiamma come non mai.

La Roma ha concluso la sua stagione non completamente soddisfatta. Sicuramente Daniele De Rossi non è rimasto soddisfatto dall’esito finale della sua prima, mezza stagione in giallorosso. Il tecnico ha visto sfumare, uno dietro l’altro, tutti gli obiettivi prefissati.

La mancata finale di Europa League e la qualificazione alla Champions League, sfumata in prossimità del traguardo, bruciano ancora, e non poco, sulla pelle dell’ex Capitan Futuro. Per questo il tecnico della Roma ha preso saldamente in mano le redini della sua squadra.

Quest’anno sarà infatti Daniele De Rossi stesso, e fin dal primo giorno, a disegnare la nuova compagine capitolina e ad indicarne le priorità. Ed i suoi profili ideali. Il gioco propositivo della sua Roma presuppone giocatori di qualità. Soprattutto in avanti.

Gli addii di Romelu Lukaku e Tammy Abraham lasciano due caselle vuote da riempire al più presto. E al meglio. Il tecnico giallorosso ha già inviato precise indicazioni al direttore tecnico, Florent Ghisolfi. Non generici prospetti, ma due profili ben precisi, che rispondono ai nomi di Federico Chiesa ed Alvaro Morata.

La strada è spianata

Un giocatore forse in uscita dalla Juventus ed un ex Juve, ora all’Atletico Madrid. Un esterno che ‘spacca’ partite e difese ed un attaccante in grado di ricoprire al meglio un po’ tutti i ruoli del fronte offensivo.

Le ultime a riguardo ci arrivano direttamente da Mimmo Ferretti che ha pubblicato un post in cui rivela che: “L’AS Roma ha chiesto informazioni su Morata, non è stato il giocatore a proporsi. Stesso discorso per Chiesa: De Rossi lo vuole. Trattative complicate, ma non impossibili. Morata disposto a ridursi lo stipendio“.

La Roma prova ad acquisire un giocatore della Juventus e a ‘disturbare’ la stessa società bianconera nell’acquisizione di un prospetto conosciuto e stimato dalle parti della Continassa. L’attaccante spagnolo ama l’Italia, ma nel caso di interesse concreto da parte di Juventus e Roma, è facile prevedere come la priorità verrebbe data alla società bianconera.

La vicenda Chiesa è, se possibile, ancora più complessa, poiché occorrerà comprendere quali siano le reali intenzioni dell’attaccante genovese. E se Morata ha una clausola rescissoria pari a 12 milioni di euro, ben più alta è la cifra che occorrerebbe per acquistare l’esterno bianconero, anche con il contratto in scadenza a giugno del 2025.

Chiesa e Morata sono ‘desiderata’ di Daniele De Rossi. Trattative complesse perfino da avviare. Le richieste del tecnico sembrano quasi assumere i tratti di un messaggio diretto inviato alla dirigenza giallorossa. De Rossi vuole una Roma protagonista, non più semplice comprimaria.