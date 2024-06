Lukaku di nuovo in Serie A: la formula semina il caos

Lukaku di nuovo in Serie A. La prossima stagione avrà un volto decisamente diverso rispetto a quella appena conclusa. Molto più interessante.

La nuova stagione è già iniziata. A dire il vero saranno gli Europei di Germania a sancire la definitiva chiusura della stagione 2023-2024, ma in realtà il calciomercato, già attivo da settimane, ha di fatto dato il via al nuovo che avanza.

La stagione 2024-2025 ha già al suo attivo diverse novità. E siamo ancora a metà giugno. In ambito nazionale i cambiamenti più intriganti sono fin qui arrivati dal cosiddetto ‘walzer delle panchine’, protagonista assoluto di questo scorcio di calciomercato.

La Juventus affidata a Thiago Motta ed il Milan passato dalle mani di Stefano Pioli a quelle di Paulo Fonseca, sono tra le società più ‘attenzionate’ da parte della critica. Bianconeri e rossoneri hanno molto da farsi perdonare, nonostante la vittoria della Coppa Italia da parte della formazione dell’ormai ex tecnico Massimiliano Allegri ed il secondo posto conquistato dalla formazione di Stefano Pioli.

La distanza siderale in classifica che ha diviso Milan e Juventus dall’Inter campione d’Italia è ‘un’onta’ che deve essere cancellata al più presto. Entrambe dovranno attrezzarsi per fare un mercato all’altezza della situazione, poiché un’altra deludente stagione non sarà ammessa da alcuna delle due proprietà. Una situazione assai simile si sta vivendo, e si vivrà, per l’intera stagione, a Napoli…

Romelu Lukaku ed il ritorno dal ‘maestro’

L’entusiasmo per l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sembra aver cancellato, con un colpo di spugna, la delusione per la pessima stagione di una squadra che ancora aveva lo scudetto cucito sul petto.

Aurelio De Laurentiis lo ha voluto a tutti i costi ed ora è pronto ad accontentare le richieste, fin dove possibile, del tecnico salentino. Un post su X di Luca Cerchione indirizza verso una precisa richiesta di Antonio Conte:

“Il Napoli ha incontrato emissari di Dovbyk e Lukaku. Dall’entourage di quest’ultimo arriva la piena volontà di essere a disposizione di Conte anche in prestito, ma bisognerà convincere il Chelsea a perseguire questa strada che, ad oggi, non è contemplata dai Blues“.

L’ormai ex centravanti della Roma non è stato riscattato dalla società giallorossa poiché la richiesta del Chelsea, circa 40 milioni di euro, è stata ritenuta eccessiva dalla proprietà americana. la volontà del club inglese, al momento, è quella di cedere Romelu Lukaku a titolo definitivo. Pertanto appare complicato percorrere la strada che porta al prestito del centravanti della nazionale belga.

Ma siamo soltanto a metà giugno.