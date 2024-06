La Roma è già un ricordo: 20 milioni e accordo chiuso

Emergono nuovi sviluppi in merito alla controversa ricerca di un erede di Romelu Lukaku. Ecco le ultime su uno dei principali obiettivi giallorossi

L’addio implicitamente annunciato di Romelu Lukaku e Sardar Azmoun, ma anche le numerose voci di mercato che orbitano intorno alla figura di Tammy Abraham, costringono i vertici capitolini a confluire gran parte delle proprie energie proprio nella ricerca di un nuovo centravanti, in grado, tra le altre cose, di fungere da volto del profondo restyling che lo scacchiere giallorosso è destinato a subire nel corso delle prossime settimane.

Nonostante Daniele De Rossi abbia più volte manifestato alla dirigenza la sua volontà di trattenere Big Rom nella città eterna, le richieste del Chelsea, ma anche e soprattutto le intenzioni dei vertici giallorossi non sembrerebbero coincidere con le velleità del comandante di Ostia.

Difatti, al netto di un finale di stagione piuttosto positivo, vi è comunque da considerare una rendimento puramente statistico non propriamente luccicante (13 gol in 32 apparizioni in campionato) e, soprattutto, una carta d’identità che recita l’anno di nascita 1993. Adesso, dunque, occorre rintracciare sul mercato un degno sostituto, magari persino più compatibile con il raffinato sistema offensivo che DDR vorrebbe confezionare la propria Roma. In tal senso giungono spiacevoli aggiornamenti relativi ad uno degli obiettivi giallorossi più chiacchierati delle scorse settimane.

Pavlidis ad un passo da Benfica

Vangelis Pavlidis era certamente uno dei nomi più citati tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini, ma un recente aggiornamento rischia di far evaporare definitivamente le speranze nutrite sinora da Ghisolfi e Ricchio. Si tratta di un centravanti capace di insaccare il pallone in rete ben 33 volte in 46 partite nel corso della stagione appena conclusasi con l’AZ Alkmaar.

È vero… nel caso di quella olandese si tratta senza dubbio di una delle leghe europee meno competitive, ma anche dando un rapido sguardo alle prodezze di Pavlidis risulta complicato rimanere indifferenti. Qualità e quantità confluiscono nel classe ’98, il quale, inoltre, gode anche di una sorprendente versatilità.

Insomma… un sostituto ideale, se non fosse che l’insistente e convinto pressing del Benfica parrebbe aver dato i suoi frutti. Difatti, secondo quanto riportato da A Bola, pare che il club portoghese abbia neutralizzato sia la concorrenza capitolina che quella del Bologna (anche i rossoblu erano a dir poco stuzzicati dalla figura del greco). Mancherebbero soltanto i dettagli del trasferimento, poiché l’accordo tra le parti parrebbe cosa fatto. Agli olandesi verranno bonificati circa 20 milioni di euro, inclusi bonus relativi al rendimento e la cessione della percentuale su futuri trasferimenti.