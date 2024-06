Addio Belotti: clamoroso scambio in Serie A

Andrea Belotti potrebbe rappresentare per la Roma di De Rossi la carta vincente per arrivare ad calciatore di un altro club di Serie A.

Uno dei primi obiettivi di questa sessione estiva di calciomercato della Roma è sicuramente quello di rinforzare il proprio reparto offensivo, anche perché in questa zona di campo ci saranno molti cambiamenti nel team di Daniele De Rossi.

Il primo è sicuramente quello che riguarda Romelu Lukaku. Il belga, dopo i 21 gol segnati nella stagione appena conclusa con la maglia giallorossa, è tornato al Chelsea che, però, ha tutta l’intenzione di cederlo a titolo definitivo per acquisire alcuni milioni di euro. Mentre il secondo cambiamento riguarda Andrea Belotti.

L’ex calciatore del Torino ha già ‘lasciato’ una prima volta la Roma lo scorso gennaio, ovvero quando è stato ceduto in prestito alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. L’andamento del centravanti in viola è stato abbastanza positivo, vista anche la finale di Conference League persa, anche se bisogna dire che ha segnato solo 4 gol nelle 24 partite giocate con il team toscano. Tuttavia, la prima punta italiana potrebbe essere protagonista di un clamoroso scambio di calciomercato.

Calciomercato , Belotti potrebbe essere il protagonista di uno scambio con Ikone: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto raccolto dai quotidiani ‘Il Corriere dello Sport’ e ‘La Nazione’, infatti, Andrea Belotti potrebbe tornare proprio nella Fiorentina, ora guidata da Raffaele Palladino. La Roma, quindi, potrebbe ‘sfruttare’ l’interessamento dei viola per l’ex Torino per arrivare a Jonathan Ikone.

Secondo quanto raccolto dal portale ‘violanews.com’, infatti, la Roma avrebbe fatto un sondaggio per l’attaccante esterno. Florent Ghisolfi, dunque, avrebbe fatto un sondaggio con la Fiorentina per capire le reali possibilità di prendere Ikone. La trattativa che porta a quest’ultimo, almeno per il momento, sarebbe in salita, vedremo se nelle prossime settimane cambierà o meno qualcosa.