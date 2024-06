Richiesta da 25 milioni di euro: jolly a sorpresa Roma

Calciomercato Roma, le ultime sulle mosse dei giallorossi per rinforzare le corsie esterne e non solo

Non sono poche le piste battute con continuità dalla Roma. Aperta ufficialmente la sessione estiva di calciomercato, i giallorossi vogliono provare a stringere i tempi per regalare a De Rossi innesti importanti con cui fare il salto di qualità.

In attesa di sviluppi importanti sulla questione Chiesa, i giallorossi stanno scandagliando diverse piste. In attacco, dove bisogna registrare la posizione dell’Atletico Madrid che – stando a quanto riferito da Sky Sport avrebbe rispedito al mittente una proposta da 40 milioni di euro per Omorodion – ma anche sulle corsie esterne. Un jolly trapelato con forza nelle ultime ore, infatti, sarebbe quello di Rodrigo Riquelme dell’Atletico Madrid, che i Colchoneros valutano non meno di 25 milioni di euro.

Classe 2000, nella scorsa stagione l’ala offensiva, impiegabile anche come centrocampista di inserimento, ha messo a referto tre reti e cinque assist nelle 34 circostanze in cui è stato impiegato da Simeone. Per adesso la Roma non è andata oltre una richiesta di informazioni, non imbastendo ancora una trattativa ufficiale. Staremo a vedere, però, se si possano creare i presupposti per un vero e proprio affare. La Roma sulle tracce di Riquelme: scenario in evoluzione.