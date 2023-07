Roma, svelata la terza maglia Adidas: sarà nera

Roma, svelata anche la terza maglia targata Adidas per la prossima stagione: la divisa sarà nera, con un particolare che fa impazzire i tifosi

Come ogni anno in questo periodo cresce tra i tifosi il fermento e la curiosità di scoprire le nuove maglie per la prossima stagione. Lo scorso anno la divisa targata New Balance era riuscita nel difficile compito di mettere d’accordo tutti, anche la parte più critica della tifoseria che spesso ha avuto da ridire sull’utilizzo del nuovo stemma o dei colori usati per le maglie.

Da quando la gestione Pallotta decise di cambiare il marchio Roma, rimuovendo l’acronimo ASR dallo stemma in favore di una più riconoscibile scritta Roma, accompagnata dalla lupa stilizzata le lamentele non sono mancate. Lo zoccolo duro del tifo romanista, rappresentato dalla Curva Sud si è più volte espressa a sfavore dell’ex presidente, colpevole secondo loro di aver poco rispetto della storia del club.

Con i Friedkin da questo punto di vista la musica è decisamente cambiata, come dimostra anche la vicinanza dei tifosi con il record di tutto esaurito all’Olimpico. Sulla prima maglia targata Adidas salta subito all’occhio il richiamo alla divisa anni 90, con lo storico lupetto sul petto che ha fatto impazzire i tifosi, mentre oggi invece è stata ufficialmente presentata la terza maglia, che sarà nera con un’altra chicca per i tifosi più nostalgici.

Un netto ritorno al passato, questa la scelta di Adidas per omaggiare il primo anno di collaborazione con l’A.S. Roma, con la prima divisa presentata ufficialmente solo qualche giorno fa, ma di cui erano da tempo trapelate le anteprime sui social. Salta subito all’occhio lo stile adottato, che richiama il concept della maglia della stagione 92-93 divenuta iconica tra i più nostalgici grazie anche alla presenza dello storico lupetto, riproposto anche nella versione per il prossimo anno.

Proprio oggi è stata finalmente ufficializzata anche la terza maglia, per il quale è stato scelto come colore principale il nero, le classiche strisce sulle spalle, simbolo per antonomasia del noto marchio tedesco, con delle bande giallorosse alla fine delle maniche.

A rendere ancora più particolare questa maglia è la presenza del lupetto di Gratton sul petto, particolare molto apprezzato dai tifosi romanisti, che non vedono l’ora di poterla finalmente acquistare non appena verrà inserita nello shop online della Roma.