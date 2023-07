Calciomercato Roma, hanno cambiato obiettivo: doppietta in Bundesliga

Calciomercato Roma, il club cambia obbiettivo e punta alla doppietta in Bundesliga: si lavora per il doppio si, ma dipende tutto dal prezzo

Continua senza sosta il duro lavoro di Tiago Pinto, che da un lato ha il dovere di consegnare quanto prima a José Mourinho una rosa competitiva e pronta in vista del ritiro, ma dall’altra aveva anche l’obbligo di rispettare i paletti imposti dal FairPlay Finanziario.

Secondo quanto stabilito dalla Uefa la Roma avrebbe dovuto far registrare a bilancio 30 milioni di plusvalenze, obbiettivo quasi raggiunto grazie al buon lavoro di Pinto, grazie al quale la società è andata incontro solo ad una “piccola” multa. Non era facile riuscire nell’obbiettivo senza indebolire la rosa, soprattutto visto il poco appeal dei calciatori ritenuti in esubero, ma il portoghese è riuscito appunto in un piccolo miracolo.

Kluivert al Bournemout, Carles Perez torna in Spagna e Volpato e Missori si uniscono al Sassuolo, grazie a queste operazioni, aggiunte alla cessione di Tahirovic all’Ajax per 8,5 milioni più bonus, Pinto non ha ceduto nessuno dei titolari, per la gioia dell’allenatore, che però adesso rischia di perdere una pedina fondamentale della rosa.

Calciomercato Roma, doppio colpo in Bundesliga: il club cambia gli obbiettivi

Nonostante quanto di buono fatto finora potrebbero non essere finite le cessioni in casa Roma. Tiago Pinto potrebbe passare all’incasso cedendo quei pochi esuberi rimasti in rosa, come ad esempio l’uruguaiano Matias Vina e Reynolds, anche lui rientrato dal prestito, ma probabilmente non saranno gli unici a lasciare la capitale.

Uno dei pezzi pregiati della rosa giallorossa, ovvero Roger Ibanez, è finito nel mirino di diversi club esteri, ma piace anche in Italia. Sul brasiliano è stato fatto un sondaggio dal Napoli, che però ha ritenuto troppo elevata la richiesta di 30 milioni. Il difensore è anche tra i nomi sul taccuino del Tottenham, ma stando a quanto riportato da Fabrizio Romano il club inglese avrebbe cambiato idea, decidendo di virare su Tapsoba e Van De Ven:

“I prossimi giorni saranno importanti per il Tottenham e per la loro ricerca di un nuovo difensore centrale” ha dichiarato l’esperto di calciomercato, che ha poi aggiunto:

“Mi è stato detto che Tapsoba rimane l’obiettivo principale ed è sempre stato molto apprezzato. L’accordo dipende dalla decisione del Bayer Leverkusen sul prezzo finale, ma gli Spurs vogliono ancora Tapsoba. Continuano a negoziare anche per van de Ven perché, alla fine, il prezzo è il punto cruciale per loro quando ingaggiano un nuovo difensore centrale”.