Calciomercato Roma, sfida ai bianconeri: è nel radar di Mourinho

Calciomercato Roma: il calciatore finisce nel radar di Mourinho e si accende ufficialmente la sfida di mercato con i bianconeri

Continua il duro lavoro di Tiago Pinto, che non rinuncia a sondare diverse soluzioni per il calciomercato in entrata della Roma. Il compito di migliorare la rosa non sarà facile, tuttavia il gm giallorosso ha già dimostrato di essere in grado di saper lavorare con risorse economiche limitate, sapendosi accaparrare parametri zero di livello.

Dybala ne è un esempio, ma anche quest’anno due colpi come Aouar e N’Dicka, arrivati con la medesima formula dell’argentino, rappresentano due acquisti che vanno senza alcun dubbio ad aumentare il tasso tecnico della rosa, ed anche ad abbassarne considerevolmente l’età media.

Il difensore ed il centrocampista sono rispettivamente classe 1998 e 1999, il che li rende due colpi “sostenibili”, in quanto nel peggiore dei casi una cessione rappresenterebbe comunque una plusvalenza totale. Per quanto riguarda le operazioni in entrata la priorità resta l’acquisto del centravanti, ma si lavora anche per l’arrivo di un altro rinforzo per il quale sembrerebbe esserci una sfida di mercato con i bianconeri, chi la spunterà alla fine?

Calciomercato Roma, gli occhi di Mourinho sul calciatore: è sfida ai bianconeri

Tiago Pinto continua ad osservare diversi calciatori e non solo per l’attacco, che resta però la priorità della società e dell’allenatore. Le piste più calde restano quelle che portano a Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, con lo spagnolo che sembra sempre più in ottica Milan, mentre resta difficile la trattativa per riportare l’attaccante italiano a Trigoria.

Anche il centrocampo è uno dei ruoli in cui mister Mourinho ha chiesto rinforzi, e la società sembra intenzionata ad accontentare anche questa richiesta. I nomi più caldi sembrano essere quelli di Scott McTominay e Fred, entrambi in uscita dal Manchester United.

Secondo il portale Sportsmole saranno molti i calciatori in uscita dallo United, e la Roma vorrebbe approfittare della situazione per accaparrarsi qualche esubero di lusso. Tra i partenti ci sono Scott McTominay e Fred, entrambi seguiti da Tiago Pinto, con il primo seguito anche dal Brighton dell’italiano De Zerbi, mentre per il brasiliano c’è da battere la concorrenza dei bianconeri del Fulham, che puntano su un’eventuale volontà del calciatore di rimanere in Premier League.