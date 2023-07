Dalla Juventus alla Roma: offerto dall’agente, Lazio fuori dai giochi

Dalla Juvenuts alla Roma, l’agente offre il calciatore ai giallorossi e al club torinese, la Lazio ormai fatta fuori dai giochi

Il futuro della Juventus è tutto da delineare, ma questo non impedisce ai bianconeri di provare ad organizzare al meglio questa sessione di calciomercato. Il club torinese è ancora in attesa della sentenza della Uefa dopo il caos societario e all’operazione Prisma guidata dalla guardia di finanza.

In Italia la società ne è riuscita a limitare i danni attraverso il patteggiamento, ma in Europa potrebbe essere diverso. Tra le varie pene che rischia la Juve quella più concreta pare essere proprio l’esclusione dalla prossima coppa europea, e forse anche per più anni consecutivi.

Questo scenario spaventa i vertici bianconeri, che sono costretti quindi a dover operare in modo accurato sul mercato. Come per il caso Roma anche loro probabilmente dovranno sacrificare qualche pedina, oltre ad abbassare considerevolmente il monte ingaggi.

Proprio per questo motivo uno dei pilastri dei bianconeri è vicinissimo all’addio, con l’agente che lo avrebbe addirittura proposto ai giallorossi, facendo fuori di fatto gli acerrimi rivali della Lazio.

Dalla Juventus alla Roma, l’agente lo offre ai giallorossi: Lazio fuori dai giochi

Così come la Roma, anche i rivali della Lazio stanno sondando diversi nomi sul mercato, in modo tale da fornire a Sarri una rosa completa in vista della prossima stagione. Sebbene i biancocelesti non abbiano grossi debiti, e potendo inoltre vantare la qualificazione in Champions, il mercato per ora fatica a decollare.

In attacco si seguono diverse piste, tra cui Zaha, in uscita a zero dal Christal Palace, e Berardi, che potrebbe finalmente fare il definitivo salto di qualità, ma non filtra ancora ottimismo per la fumata bianca. Un nuovo nome però è stato accostato non solo ai biancocelesti, ma anche alla Roma, stiamo parlando di Leonardo Bonucci, che ad oggi è vicino all’addio alla Juventus.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com procuratore del difensore lo avrebbe offerto ai due club capitolini, essendo Roma una destinazione gradita al suo assistito, tuttavia la Lazio sembrerebbe essersi già defilata dall’affare, a causa dell’elevato ingaggio del capitano azzurro.

La Roma dunque resta in corsa e aspetta l’evolversi degli eventi, soprattutto viste le insistenti voci che riguardano l’addio di Roger Ibanez, che è stato cercato sia dai campioni d’Italia del Napoli che in Premier League, ma le iniziali richieste di Pinto scoraggiano le pretendenti.