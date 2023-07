Dybala al Chelsea, fine della storia: sentenza dall’Argentina

Dybala al Chelsea, dall’Argentina scoppia la bomba che ha del clamoroso: questa volta la storia finisce davvero qui

Paulo Dybala si è dimostrato uno dei giocatori più determinanti della scorsa stagione riuscendo ad incidere praticamente in ogni partita da lui giocata. In molti avevano dubbi sul suo rendimento, soprattutto a causa della delicata condizione fisica dell’argentino, che è infatti stato costretto a stare a lungo lontano dal rettangolo di gioco, a causa di svariati infortuni muscolari.

Paulo però non ha deluso le aspettative riuscendo ad andare in doppia cifra sia di gol che di assist per sette stagioni consecutive, risultato ottenuto prima di lui da campioni del calibro di Del Piero e Totti. Il suo futuro a Roma però non sembra così scontato, soprattutto a causa delle clausole presenti sul suo contratto.

Finché non verrà rinnovato infatti la sua clausola rescissoria è di appena 12 milioni per i club esteri, una cifra irrisoria, soprattutto calcolando l’immenso potere di acquisto dei club inglesi, che ormai da anni spendono cifre astronomiche spesso anche per calciatori ritenuti da molti mediocri. Il futuro dell’argentino potrebbe essere a sorpresa al Chelsea, dall’Argentina arrivano notizie sorprendenti, questa volta è proprio la fine.

Dybala al Chelsea, la bomba dall’Argentina: fine della storia

Sembravano essersi placate le voci sul futuro di Paulo Dybala, che dopo una stagione da incorniciare con la Roma ha attirato l’attenzione di parecchi club, soprattutto all’estero. Sull’attaccante era forte l’interesse dell’Atletico Madrid, che ha sondato il terreno per portarlo in Spagna, ma non solo.

Anche il Chelsea, reduce da una stagione a dir poco fallimentare, terminata con il mancato accesso in Europa, aveva messo gli occhi su di lui, ma anche in questo caso sembrava esserci stato un sondaggio e nulla più, tuttavia nell’ultima ora le voci dall’Argentina si fanno sempre più insistenti, questa telenovela di mercato è giunta veramente alla fine.

🚨Paulo Dybala no irá al Chelsea. A pesar de los rumores, el club no está interesado en hacerse con el pase del 🇦🇷.

*️⃣Tiene contrato vigente con Roma y dos cláusulas de salida: €12M (al exterior) y €15M (en Italia). pic.twitter.com/64fwITFXvf — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 9, 2023

Secondo quanto riportato dal noto giornalista César Luis Merlo Dybala non si aggregherà al Chelsea, con il club inglese che non sarebbe interessato a portare l’argentino a Londra: “Paulo Dybala non andrà al Chelsea. Nonostante le voci, il club non è interessato. Ha un contratto in corso con la Roma e due clausole di uscita: 12 milioni di euro (all’estero) e 15 milioni di euro (in Italia).