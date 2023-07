L’addio è solo rimandato: sfida Roma-Juve dopo l’annuncio

Calciomercato Roma, il bomber resta in lista: corsa tra big in Serie A dopo l’annuncio ufficiale.

Le priorità di mercato giallorosse continuano a interessare una serie di aspetti di non trascurabile importanza. Superata la fase delicata del FFP, Tiago Pinto sa bene di non poter escludere nuove possibilità di addio, seppur con la consapevolezza di poter operare con meno fretta e ansia rispetto a quella che ne ha contraddistinto le scelte nel corso del mese di giugno, chiosato con un corpo totale di plusvalenze di circa 30 milioni di euro e con una serie di addii a chi, da tempo, fosse ai margini del progetto giallorosso.

Come evidenziato anche altre volte, nuove uscite potrebbero però concretizzarsi prossimamente, alla luce delle diverse offerte che potrebbero essere recapitate nelle casse di Trigoria per prelevare chi, come ad esempio Spinazzola, si trovi in una situazione contrattuale che lo rende tutt’altro che incedibile. Il 37 resta nel mirino dei sauditi, autentici re di un calciomercato dominato fin qui dai petroldollari e destinato adesso a regalare non poche novità in vista di una stagione che risulta molto meno lontana rispetto a quanto ci si possa aspettare.

Tanti club di Serie A, non a caso, inizieranno ad allenarsi settimana prossima, gettando le basi per una preparazione stagionale che passerà necessariamente anche dall’ingaggio di chi possa migliorare le rose da consegnare agli allenatori in vista del prossimo campionato. In attesa di comprendere cosa possa succedere su quel fronte degli addii di cui detto sopra, va evidenziato come il lavoro di Tiago Pinto stia interessando eterogenei e numerosi dossier, diversi dei quali legati ancora alla questione centravanti.

Calciomercato Roma, il punto su Arnautovic: l’annuncio dell’agente non basta

Se i nomi di Morata e Scamacca restano alcuni dei più caldi delle scorse settimane, non sono da dimenticare scenari forse meno altisonanti ma non per questo destinati ad essere cestinati. Su tale fronte, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti su Marko Arnautovic, finito nel mirino anche del Milan (proprio come Alvaro e Gianluca) e circa il quale il fratello-agente aveva nelle scorse ore escluso possibilità di addio a Bologna.

“Arnautovic non si muove, almeno per ora”: una precisazione temporale forse necessaria in un calciomercato dinamico e mai chiuso ad evoluzioni e sorprese. Sul futuro dell’austriaco non sono infatti da escludersi novità, come evidenziano le penne di Calciomercato.com. Lo scenario rossonero sembra essere tramontato dopo l’addio di Maldini e Massara, a differenza di quella suggestione Juventus legata alla possibilità di corroborare un già non esile reparto offensivo da consegnare ad Allegri.

La su citata fonte evidenzia come la stessa Roma non sia da escludere dai discorsi per l’ex Inter che, pur non figurando in pole position, non è certamente una delle ultimissime scelte di Pinto e Mourinho. Il tecnico lo conosce da tempo e potrebbe, forse, rivelarsi un fattore di possibile ingerenza. Senza dimenticare di una Premier che ha provato a corteggiarlo meno di un anno fa prima di ricevere il rifiuto del bomber, il futuro del numero 9 del Bologna resta tutto da scrivere, con una permanenza in terra felsinea che, proprio come ammesso dal fratello, è da considerarsi scontata solo per ora.