Tempo scaduto, addio ‘anticipato’: la Roma ha detto basta

Il tourbillon di indiscrezioni che vede direttamente o indirettamente la Roma come protagonista non si placa: ecco l’ultimo aggiornamento.

Uno dei reparti sotto la lente di ingrandimento di Tiago Pinto è sicuramente il centrocampo. Sono diversi i profili monitorati dalla Roma per rinforzare la zona nevralgica del campo. Dopo essersi assicurati Aouar, infatti, i giallorossi vogliono mettere le mani su un altro jolly in mezzo al campo per offrire a José Mourinho un’altra soluzione di livello.

Negli ultimi giorni è ritornato ad essere accostato alla Roma con una certa insistenza Marcel Sabitzer. Per il centrocampista austriaco in forza al Bayern Monaco non è ancora partita una trattativa concreta con il club bavarese, ma sondaggi esplorativi effettuati con l’entourage del calciatore stanno calamitando l’attenzione mediatica. Quello del gigante austriaco, però, non è il solo profilo che piace alla Roma: le candidature di Kamada e Renato Sanches, ad esempio, non possono essere trascurate.

Calciomercato Roma, fredda la pista che porta a van de Beek

Qualche giorno fa sembrava poter ritornare in auge anche la candidatura di Donny van de Beek. In realtà, come riferito da Sky, la pista legata all’eventuale approdo del centrocampista olandese nella Capitale non sta prendendo quota.

La Roma ha infatti deciso di virare su altri tipi di obiettivi, scartando di fatto l’ipotesi che porta all’ex Ajax. Accostato a diversi club di Serie A da qualche sessione di calciomercato, van de Beek non è considerato, per caratteristiche, l’innesto ideale con cui rivitalizzare il centrocampo giallorosso. Ormai ai margini del progetto tecnico del Manchester United, il centrocampista olandese si sta guardando intorno per capire la soluzione a lui più congeniali. Nonostante le porte della Serie A sembrino restare chiuse, la sensazione è che il suo futuro sia ormai lontano da Manchester. Staremo a vedere se nelle prossime settimane si materializzeranno le condizioni propizie per il suo addio.