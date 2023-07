Addio ad un passo: manca solo l’ultimo incastro

Addio a un passo, manca solamente l’ultimo incastro per firmare l’accordo. Ecco quello che serve per la chiusura dell’affare in uscita

La stagione della Roma è ripartita oggi ma ovviamente con una rosa che definire incompleta è dire poco. Nonostante quelle che sono state le sue parole nel momento del suo rientro nella Capitale (“Non mi aspetto nulla dal mercato”), Mourinho sa che qualcuno arriverà. Giustamente anche, visto che inizialmente serve un attaccante, e poi anche un centrocampista con determinate caratteristiche.

Oggi il profilo interessante – anche per via di quello che è stato il suo post su Instagram con un bel “Buongiorno” piazzato che sa tanto di indizio – sembra essere quello di Sabitzer del Bayern Monaco. Dopo aver trascorso sei mesi in prestito al Manchester United è tornato alla base e potrebbe anche partire per 15milioni di euro. Almeno questa è la cifra che circola in queste ore. Insomma, un colpo fattibile sotto l’aspetto economico.

Addio ad un passo, la situazione per Reynolds

Che potrebbe risultare maggiormente fattibile se Pinto, al rientro delle vacanze, riuscisse a piazzare anche gli altri esuberi che ci sono in rosa. Uno di questi è Reynolds, per il quale si sta cercando una soluzione. Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Trecca nella consueta diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY, dei passi in avanti sono stati fatti. Ma c’è un ultima cosa da sistemare.

“Per Reynolds il Westerlo ha alzato l’offerta fino a 3,5 milioni. C’è un dibattito in corso sulla percentuale di futura rivendita”. Queste le sue parole, che indicano come se qualcosa dovesse succedere nello spazio di poco tempo. Il terzino americano, mai entrato nel cuore di Mourinho, dovrebbe chiudere in maniera definitiva questa estate la sua esperienza nella Capitale. Sì, poche discussioni ormai su questo e si cerca solamente l’incastro giusto per chiudere il tutto. E questo incastro ormai sembra davvero vicino.