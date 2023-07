Calciomercato Roma, squadra immediata per lo scudetto e addio. Pinto continua ad aspettare per la plusvalenza.

Le questioni da affrontare in casa giallorossa in questa fase continuano ad essere numerose e a riguardare tutta una serie di aspetti di non poca importanza. Archiviata la parentesi di giugno, contraddistinta da un’attenzione a dir poco massiccia nei confronti delle uscite, il mese di luglio è stato fin qui contraddistinto dall’approfondimento dei non meno importanti scenari relativi ai nuovi acquisti, circa i quali Tiago Pinto e colleghi avevano iniziato attente valutazioni già lo scorso mese.

Superata l’impellenza del FFP, l’obiettivo del club è adesso quello di migliorare lo scacchiere di Mourinho, apparso nella giornata di ieri carico per la ripresa della nuova stagione e visibilmente sereno per quelle che, si spera, possano essere state le eventuali garanzie arrivategli nel corso di queste settimane per l’apparecchiamento al prossimo campionato. Dopo Ndicka e Aouar, si cercherà di migliorare le non poche defezioni rimaste, nel rispetto dei paletti e dei limiti economici del club nonché con un mantenimento dell’attenzione anche nei confronti delle prossime cessioni che potrebbero arrivare a breve.

Calciomercato Roma, attesa Spinazzola per l’addio: vogliono vincere il campionato

Seppur con un’ansia e una fretta diversa, sono infatti ancora diversi i giocatori potenzialmente in grado di ingolosire in altri campionati e garantire alle casse dei Friedkin nuove casse. Nomi altisonanti a parte, come Dybala o Ibanez, non sono infatti da escludersi addii finalizzati a plasmare ed epurare lo scacchiere da chi sia ai margini del progetto o si trovi in posizioni contrattuali ‘scomode’.

Potrebbe rientrare in questo discorso certamente anche Leonardo Spinazzola, potenzialmente rappresentante uno dei giocatori più forti della rosa e tra i migliori nel suo ruolo ma reduce dall’ennesima stagione complicata dai reiterati stop muscolari che da tempo gli impediscono di trovare continuità. Legato alla Roma fino al 2024, il suo valore residuale è di circa 6 milioni di euro e, al fronte di una giusta offerta, una cessione risulterebbe ben lungi dall’utopia.

Su tale fronte, non sfugga quanto riferito da Flavio Maria Tassotti, che ha ricordato e ribadito degli interessi per il 37 da parte dell’Al Ahli, ricchissimo club saudita di Jeddah, reduce da una campagna acquisti faraonica e volta sfidare Cristiano Ronaldo nella Saudi Pro League. Dopo Mendy, Roberto Firmino e il possibile approdo di Mahrez, l’attenzione continua ad essere rivolta anche su Spinazzola.

L’ex Juventus non figura tra le priorità ma presenzia comunque tra i non pochi giocatori europei in grado di ingolosire i ricchi fondi arabi, un cui eventuale affondo, almeno per ora, risulta destinato ad essere procrastinato. Giusto attendere, dunque, senza ovviamente perdere di vista i tanti discorsi e le tante opportunità di un mercato entrato ormai sempre più nel vivo.