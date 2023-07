Aveva ragione Mourinho, decisione UFFICIALE della UEFA

Aveva ragione Mourinho: arriva la decisione ufficiale della UEFA che evidentemente ascolta quelle che sono state le parole del tecnico della Roma

Aveva ragione José Mourinho. E sembra che dentro la UEFA – solamente in alcuni casi ovviamente – le sue parole le ascoltino. Sì, perché in tempi non sospetti il tecnico portoghese della Roma aveva attaccato il format europeo che prevedeva la retrocessione da una manifestazione all’altra: “Il sorteggio non mi interessa, ci sono squadre lì che secondo me non dovrebbero esserci, perché chi è eliminato in una competizione deve andare a casa. Se vince l’Europa League una squadra che è stata eliminata dalla Champions non ha significato per me perché noi siamo qui dall’inizio”.

Queste erano state le dichiarazioni prima del Salisburgo che, appunto, arrivava dalla Champions League. Un sorteggio tutt’altro che semplice ma la Roma era riuscita comunque ad andare avanti e sappiamo tutti dove è arrivata. Bene, dalla stagione 2024-2025 non ci sarà più nessuna retrocessione. La Uefa ha infatti deciso ufficialmente.

Aveva ragione Mourinho, ecco il comunicato della UEFA

La UEFA cambia il format e cambia anche le regole quindi. Nessuna retrocessione ma solamente chi va avanti gioca, le altre a casa, e forse è anche giusto così. “Al termine della fase a gironi, in ciascuna delle competizioni le squadre classificate dalla 1ª alla 8ª posizione si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale. Le squadre dal 9° al 16° posto affronteranno le squadre dal 17° al 24° negli spareggi a eliminazione diretta, per qualificarsi agli ottavi di finale. I club posizionati dal 25° posto in giù saranno eliminati da tutte le competizioni UEFA per club (vale a dire nessun passaggio a un’altra competizione)”.

Questo si legge nella nota della UEFA. Comunque visto il cambio di format saranno di più le squadre che continueranno a giocare. Ma chi lo farà è perché lo merita, senza pensare a quello che potrebbe essere il paracadute dell’altra Coppa.