Calciomercato Roma, blitz della Juventus per il bomber

Calciomercato Roma, la Juventus si inserisce nella trattativa per portare il bomber in Italia cercando di anticipare i giallorossi

La rosa della Roma per la prossima stagione comincia a prendere forma. La difesa, che si era dimostrato uno dei migliori reparti della rosa, è stata ulteriormente rinforzata con l’arrivo di N’Dicka e la conferma di Diego Llorente, per il quale è stato confermato il prestito anche per la prossima stagione.

Il centrocampo è apparso invece uno dei reparti più in difficoltà, risultando spesso incapace di trasformare l’azione da difensiva a offensiva. A causa di ciò tutta la manovra giallorossa ne ha spesso risentito, facendo risultare l’attacco sterile, anche grazie alle pessime prestazioni sotto porta di Tammy Abraham e Andrea Belotti, con quest’ultimo rimasto addirittura a zero gol in Serie A.

A peggiorare la situazione ci ha pensato il temendo infortunio dell’attaccante inglese, che sarà costretto a restare lontano dal rettangolo di gioco per almeno sei, nove mesi. L’ex Chelsea era anche uno dei principali indiziati per la cessione, dalla quale la società avrebbe potuto ricavare circa 40 milioni di euro, che sarebbero stati investiti per sostituirlo. Resta comunque il problema, visto che la Roma non può permettersi di non comprare un centravanti, ecco perché Pinto sta seguendo diverse piste, ma l’inserimento della Juventus potrebbe complicare i piani del gm giallorosso.

Calciomercato Roma, blitz Juventus sul bomber: i bianconeri provano ad anticipare Pinto

Sono molti i nomi sul taccuino di Tiago Pinto, che continua a sondare il mercato alla ricerca del centravanti sostituto di Tammy Abraham, che a prescindere dall’infortunio non sarebbe rientrato nei piani della società in vista della prossima stagione.

Tra i vari nomi sondati dal club spiccano quelli di Alvaro Morata, ec Juventus vicino all’addio all’Atletico e quello di Gianluca Scamacca, ex attaccante della primavera della Roma che si era messo in mostra in Serie A con la maglia del Sassuolo.

Il West Ham continua a chiedere circa 35 milioni di euro per il suo cartellino, anche se sembrerebbe essere aperto alla formula del prestito, a patto che venga incluso l’obbligo di riscatto. La Roma per il momento sta prendendo tempo e, secondo quanto riportato da SportItalia ci sarebbe stato un inserimento della Juventus nella trattativa, una mossa che costringe i giallorossi ad accelerare il passo se vogliono davvero riportare il ragazzo a Trigoria.