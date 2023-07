Calciomercato Roma, colpo da 35 milioni: incontro fissato

Calciomercato Roma, Pinto al lavoro per il grande colpo da 35 milioni: l’incontro è già stato fissato e la trattativa potrebbe decollare

Dopo un avvio scoppiettante, con gli acquisti a parametro zero di Aouar e N’Dicka, rispettivamente svincolati da Lione e Francoforte, il calciomercato in entrata della Roma aveva subito un momento di arresto. Il mancato accesso in Champions League è stato un duro colpo per le casse societarie, che ha poi dovuto fare i conti con i paletti imposti dalla Uefa.

I giallorossi erano costretti a registrare a bilancio plusvalenze per 30 milioni di euro, per non rischiare sanzioni pesanti. Tuttavia, grazie al buon lavoro svolto da Tiago Pinto il club è riuscito in questo arduo compito senza però andare a compromettere la rosa a disposizione di Mourinho, che solo pochi mesi fa aveva chiesto un segnale alla società prontamente arrivato.

Adesso il gm giallorosso può riprendere da dove aveva lasciato, cercando di pianificare al meglio le prossime operazioni in entrata nonostante le poche risorse a disposizione. La settimana prossima potrebbe essere quella decisiva, con un incontro già fissato per un colpo da 35 milioni che potrebbe rilanciare le ambizioni in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma, incontro fissato e colpo da 35 milioni

Con il Gallo Belotti a secco di gol, e Tammy Abraham alle prese con un tremendo infortunio la priorità per l’allenatore José Mourinho e Tiago Pinto resta senza alcun dubbio il centravanti. Sono stati sondati diversi nomi, tra i quali figura anche quello di Alvaro Morata, prossimo all’addio all’Atletico ma molto vicino al Milan.

Ecco che dunque torna a prendere piede l’ipotesi Gianluca Scamacca, per il quale però la trattativa è tutt’altro che semplice. Secondo quanto riporta Repubblica infatti il calciatore avrebbe da tempo dimostrato il suo gradimento verso un ritorno nella capitale, ma le richieste degli inglesi rischiano di far tremare la Roma.

Il West Ham infatti chiede 35 milioni per lasciar partire l’attaccante, ed è disposta a lasciarlo andare in prestito soltanto se la Roma garantirà un obbligo di riscatto. Settimana prossima, probabilmente martedì, ci sarà un altro incontro tra le parti, incontro nel quale la Roma cercherà di abbassare le pretese degli Hammers, in una trattativa in difficile nonostante la volontà del giocatore.