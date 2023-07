Calciomercato Roma, diktat per il sì: prezzo già fissato

Calciomercato Roma, insidia bianconera e prezzo fissato: nessun offerta per il momento. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le evoluzioni recenti dell’attuale campagna acquisti, unitamente alle defezioni palesate dalla squadra nel corso della passata stagione, lasciano intuire quelle che potranno essere le evoluzioni di un calciomercato affrontato da Pinto con la consapevolezza di dover trovare anche quest’anno il giusto compromesso tra l’arrivo di nuovi elementi e il rispetto delle possibilità economiche e finanziarie della società.

Quest’ultime, previa la capacità di saper cogliere giuste intuizioni e occasioni di mercato, non rappresenteranno necessariamente un limite per Mourinho, apparso sereno in questi primi giorni capitolini post vacanze e, come ammesso sugli stessi social, contento di essere tornato a lavorare in quel di Trigoria. Le parole di Dybala ben aiutano lo stesso mister a poter sperare in vista della prossima stagione, per la quale occorreranno però sicuramente nuovi volti e interventi per plasmare uno scacchiere che resta, anche dopo Aouar e Ndicka, più che perfettibile.

Calciomercato Roma, 15 milioni per Sabitzer: il punto della situazione

Le priorità e le esigenze della squadra sono ormai note da tempo e, come chiaramente emerso anche dalle decisioni e i movimenti di Tiago Pinto, l’attenzione del club è attualmente rivolta a quel dittico centrocampista-attaccante intorno al quale graveranno gran parte delle discussioni delle prossime settimane da parte del gm e degli altri addetti ai lavori capitolini.

Su entrambi i fronti, si è compreso come la Roma abbia considerato una rosa plurima di nomi, riducibile soprattutto a Morata-Scamacca per l’attacco. Diverso il discorso per il centrocampo, necessitante di un tassello importante per poter essere integrato dopo l’approdo dell’ex Lione e l’approdo ufficiale di Frattesi all’Inter. Tra i vari nomi, c’è da tempo quello di Marcel Sabitzer, reduce da un prestito di sei mesi non nobilissimo al Manchester United e ora ritornato al Bayern Monaco.

A fare un punto sulla sua situazione è Flavio Maria Tassotti, che riferisce come l’ex Lipsia intenda rilanciarsi in vista dell’Europeo; il contratto scade nel 2025 e in Germania hanno dato già il via libera per un’eventuale partenza, previo il rispetto di alcune condizioni. Tra queste, l’arrivo di un’offerta che ne garantisca un’uscita certa e definitiva, in grado di rispettare la valutazione della dirigenza bavarese che considera Sabitzer un giocatore da circa 15 milioni di euro.

I giallorossi continuano ad essere interessati ma non hanno per ora avanzato offerte, così come il Besiktas che continua ad esercitare un pressing forte ma ad oggi non in grado di far intravedere spiragli per prevedere un esborso della cifra di cui detto sopra. Nella lista di possibili rinforzi a centrocampo resta, infine, lo svincolato Kamada, che tatticamente convince non poco Mourinho.

A raffreddare, almeno per ora, è la sua partecipazione alla Coppa d’Asia: dopo Ndicka e Aouar, la Roma preferirebbe evitare un acquisto che comporterebbe l’ennesima rinuncia importante per una parentesi stagionale. la pista Seguiranno aggiornamenti.