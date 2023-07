Calciomercato Roma, intreccio Dybala-Lukaku: “Non lo escludo”

Calciomercato Roma, intreccio Dybala-Lukaku: in esclusiva le notizie che arrivano dall’Arabia Saudita. “Non lo escludo”

Tutti in Arabia, per pensare poi alla pensione dorata. Ricchissima. Da quelle parti e non è una novità stanno facendo davvero sul serio, molto sul serio, tant’è che oggi ormai hanno chiuso un altro affare, quello di Milinkovic Savic che per 20milioni all’anno, a 28 anni, andrà a giocare in un campionato sconosciuto prima dell’arrivo di Cristiano Ronaldo lo scorso gennaio.

Non è il solo che ha preso questa decisione, ma forse nessuno se lo aspettava che anche lui prendesse questa direzione. Ed è per questo motivo che durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY, è intervenuto il giornalista arabo Abdulrahman Abed, che ha parlato di un possibile intreccio che riguarda Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, quello che potrebbe succedere

Ieri è arrivato a Roma e oggi ha iniziato la preparazione l’argentino. Ma ancora non c’è stato quel rinnovo di contratto che permetterebbe intanto di eliminare quella clausola da 12milioni di euro valida per l’estero che un poco mette ansia alla Roma e ai propri tifosi, nonostante le parole della Joya appena atterrato nella Capitale.

“Dybala in Aarabia per ora solo rumors – ha detto – però non escludo che in futuro ci siano trattative. Nel mercato ci sono alti e bassi e c’è una squadra in particolare (Al-Hilal) che ha svincolato Moussa Marega. Ora sta cercando un centravanti e aveva provato con Lukaku ma ha rifiutato. E non escludo che possa andare su Dybala”. Insomma, da quelle parti abbiamo capito che di problemi economici non ne hanno e nemmeno l’eliminare la clausola potrebbe mettere al sicuro la Roma. Rimarrebbe la scelta del giocatore, che comunque per quello che s’è visto fino al momento non sembra proprio essere intenzionato ad andare a giocare in quel campionato. Certo, poi i soldi fanno sempre la differenza.