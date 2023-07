Calciomercato Roma, scambio e cash: De Zerbi insidia Mourinho

Calciomercato Roma, prende piede la clamorosa ipotesi di scambio più cash per il calciatore: De Zerbi fa sul serio e insidia Mourinho

Il Brighton di De Zerbi è senza dubbio una delle più grandi sorprese di questa stagione. La grandissima cavalcata in campionato, valsa la prima storica qualificazione in Europa per i Seagulls. Quello che ha sorpreso tutti è stata la grande propensione offensiva che l’allenatore italiano ha saputo dare, che gli sono valsi i complimenti dei più illustri colleghi del mondo del calcio.

Su tutti uno dei suoi maggiori fan è nientemeno che Pep Guardiola, che in occasione della sfida tra City e Brighton ha speso parole al miele per l’ex Sassuolo. Il manager spagnolo li ha addirittura definiti come la squadra migliore del mondo in termini di costruzione dal basso, appellativo che rende ancora di più l’idea del grande lavoro svolto in Inghilterra da De Zerbi.

Per continuare a sognare la società sta pensando di regalargli un mercato di tutto rispetto, cercando soprattutto di mantenere l’ossatura della rosa, salvo offerte fuori mercato. È proprio De Zerbi ad insediare Mourinho, con l’italiano che prova a soffiare il calciatore ai giallorossi.

Calciomercato Roma, De Zerbi insidia Mou: scambio e cash per il calciatore

Tiago Pinto continua a sondare diversi nomi per cercare di rinforzare la rosa giallorossa. La priorità resta l’attaccante, visti soprattutto gli acquisti di Aouar e Ndicka, che vanno a rinforzare rispettivamente difesa e centrocampo, ma non sarà facile.

Tra calciatori seguiti per questo ruolo ci sono Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, con il primo ormai direzione Milano, sponda rossonera, mentre la trattativa per l’italiano resta comunque difficile da chiudere in tempi brevi. Per il centrocampo invece resta viva la pista che porta a McTominay, con lo scozzese pronto a lasciare Manchester per poter giocare di più, visto la tanta concorrenza dopo l’arrivo di Mount.

Nelle ultime ore sul centrocampista si fa sempre più forte l’interesse proprio del Brighton, che secondo quanto riportato dal portale Sportsmole, sarebbe pronto ad offrire al Red Devils un conguaglio economico più il cartellino di Moises Caicedo, profilo che piace ai vertici dello United. Sempre secondo Sportsmole non è da escludere una sua permanenza a Manchester, in quanto la società non sembra intenzionata a fare sconti alle pretendenti.