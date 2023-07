De Paul alla Roma, il colpaccio prende quota

De Paul alla Roma è un affare possibile? Ecco le ultimissime notizie riguardo questa trattativa di mercato che interessa il club giallorosso che è pronto a strappare il giocatore all’Atletico Madrid.

Come in ogni sessione di calciomercato, torna di moda il nome di Rodrigo De Paul. L’ex centrocampista dell’Udinese è uno di quei profili che interessa e non poche a squadre di Serie A come Roma, Inter, Juventus e Milan. Nelle ultime ore il profilo dell’argentino è stato accostato nuovamente al club giallorosso con Mourinho pronto a puntare sulle sue doti per completare il reparto offensivo e il centrocampo. Duttile tatticamente, nel corso di questi anni De Paul s’è specializzato anche difensivamente. Ecco perché potrebbe fare a caso di un club come la Roma, che dopo Aouar e N’Dicka è alla ricerca di qualche altro colpo di mercato.

Si muove il calciomercato della Roma. I giallorossi sono alla ricerca di un attaccante e di un altro centrocampista che dovrà completare il reparto. Le priorità sono abbastanza chiare, adesso Tiago Pinto dovrà provare a chiudere le trattative in tempi rapidi per consentire a Mourinho di avere a disposizione queste due pedine in modo da poterci lavorare durante il ritiro. Il profilo di Rodrigo De Paul interessa e non poco alla Roma, ecco tutti i dettagli riguardo questo affare di calciomercato.

De Paul alla Roma, le ultime notizie di calciomercato sulla trattativa con l’Atletico Madrid

Arrivano nuovi indizi di calciomercato riguardo la trattativa per l’arrivo alla Roma di Rodrigo De Paul. Il calciatore argentino è uno di quelli più seguiti da Tiago Pintoche è a lavoro per completare la rosa a disposizione di Mourinho.

I bookmaker danno degli indizi riguardo il possibile arrivo dall’Atletico Madrid di Rodrigo De Paul, che è finito in orbita Roma. Il nome del giocatore, negli ultimi giorni, è stato accostato con insistenza al club giallorosso che per il momento non ha approfondito i contatti. Secondo le società di scommesse, una partenza di De Paul con un conseguente trasferimento alla Roma è quotato a 9 volte la posta. Una cifra abbastanza alta che conferma le difficoltà di arrivare al calciatore che è ancora sotto contratto con l’Atletico Madrid. L’affare non è così scontato, ecco perché Tiago Pinto dovrà guardare ad altri obiettivi salvo clamorosi colpi di scena delle ultime settimane di mercato che potrebbero portare al ritorno in Serie A di Rodrigo De Paul. Ad oggi questa ipotesi è altamente improbabile, come dimostrano le quote dei bookmakers che non si sbagliano quasi mai in merito alle trattative di mercato delle società italiane ed europee.