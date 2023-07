Dybala atterra a Roma e svela il suo futuro: “Sono carico”

Paulo Dybala è atterrato nella tarda serata di domenica 9 luglio nella Capitale e domani inizierà la sua seconda stagione con la Roma

Dopo aver assistito a Wimbledon e al GP di Silverstone, Paulo Dybala è rientrato a Roma nella tarda serata di domenica, accompagnato dalla sua compagna, Oriana Sabatini. Al centro di numerose voci di mercato che negli ultimi giorni lo hanno accostato con forza al Chelsea, la Joya ha fatto un annuncio importante sul suo futuro.

Incalzato dall’inviata de ‘Laroma24.it’ all’aeroporto sulla sua permanenza in giallorosso, la Joya ha provato a sgombrare il campo da ogni possibile equivoco. “Sono molto carico, sono un po’ stanco per il viaggio. Se sono contento di stare alla Roma? Sì. Se rimango? Sì, domani iniziamo gli allenamenti”.

Calciomercato Roma, rinnovo Dybala: l’annuncio de la Joya

Una boccata d’ossigeno per tutti i tifosi romanisti, che hanno vissuto con ansia gli ultimi rumor provenienti dalla Spagna e dall’Inghilterra sul possibile addio dell’ex Juve.

In scadenza a giugno 2025, il contratto di Dybala fino al 31 luglio contempla l’esistenza di una doppia clausola: 12 milioni per l’estero e 20 milioni di euro per l’Italia. Nei prossimi giorni, è previsto un incontro tra Tiago Pinto e gli agenti del fuoriclasse mancino per eliminare questo vincolo tramite un rinnovo.