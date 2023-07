Mourinho zittisce tutti: futuro Dybala, indizio UFFICIALE

Il futuro di Paulo Dybala negli ultimi giorni è ritornato al centro degli argomenti di mercato. Intanto l’ultima foto postata da Mou non passa inosservata.

Ore infuocate per il mercato della Roma, sia in entrata che in uscita. I giallorossi, d0po aver sistemato le tante cessioni con le quali sono riusciti a mettere a segno importanti plusvalenze, sono alla ricerca di nuovi profili con cui puntellare l’organico a disposizione dello Special One.

In particolar modo Tiago Pinto si sta muovendo per portare in giallorosso un nuovo centrocampista e un altro attaccante: i nomi di Sabitzer e Scamacca, sotto questo punto di vista, sono i più caldi. Nelle ultime ore, però, si sono rincorse delle voci legate ad un possibile approdo al Chelsea di Paulo Dybala. Finora trattative concrete per il trasferimento in Premier del fuoriclasse argentino, in realtà, non sono partite. Quelli dei Blues se non altro sono stati sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, con la ‘Joya’ che però ha messo la Roma in cima alla lista delle sue priorità.

A prendersi la scena nelle ultime ore, però, è ancora José Mourinho. Sul suo profilo Instagram, infatti, il tecnico portoghese ha postato un’Instagram story nella quale campeggia la prima pagina del ‘Corriere dello Sport’ dal titolo: “Pura Joya, oggi la Roma ricomincia da Dybala“. Al centro una foto che immortala Mourinho e il 21 della Roma abbracciati. Un messaggio che è parso un chiaro indizio ai naviganti: lo ‘Special One’ si tiene stretto il suo gioiello.

Roma, Mourinho e Dybala insieme: l’indizio social è immediato

La situazione legata a Dybala, almeno per il momento, non preoccupa più di tanto la Roma. Chiaramente la doppia clausola rescissoria valida fino a fine mese è un aspetto da tenere in considerazione. Tuttavia i segnali lanciati dal calciatore sono assolutamente inequivocabili.

José Mourinho ha messo immediatamente il numero 21 al centro del suo progetto tecnico, convincendolo a sposare la causa giallorossa. Il feeling tra i due è splendido, come dimostra l’ultimo scatto postato sui social dal tecnico della Roma. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, il futuro di Dybala è già scritto. Si chiama Roma.