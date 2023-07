Non ha dimenticato la Roma: indizio social per il ritorno

Non ha dimenticato la Roma, maglia giallorossa e forse voglia di tornare. Le stories Instagram non lasciano spazio a nessuna interpretrazione

Non ha scordato la Roma, nonostante l’ultima uscita sia stata tutt’altro che da ricordare. E i tifosi sotto un certo aspetto non lo hanno perdonato per quel suo atteggiamento che a molti – a tutti – non è piaciuto. Eppure ancora oggi lui, nonostante non sia a Trigoria e nonostante difficilmente ci tornerà, ha ancora addosso i colori giallorossi.

Gini Wijnaldum, in una stories Instagram pubblicata poco fa, insieme al figlio, ha addosso la maglia giallorossa della scorsa stagione, assai sfortunata per lui, che lo ha visto protagonista in negativo con l’infortunio dopo la prima giornata di campionato e poi con una parte finale di campionato e di Europa League decisamente al di sotto di quelle che erano le aspettative. Insomma, tutt’altro che un ricordo positivo. Ma lui le critiche che ha avuto sembra averle messe da parte anche perché onestamente al Psg è un esubero di lusso.

Non ha dimenticato la Roma, la maglia di Wijnaldum

E chissà, magari un altro pensiero a Pinto e a Mourinho potrebbe arrivare di nuovo. Come un “mi ritorni in mente”. Perché sappiamo benissimo quella che è stata la carriera dell’olandese che solamente a Roma, anche per colpe non sue, ha fallito. La frattura che lo ha tenuto fuori per buona parte della stagione ha pesato in maniera importante per il suo percorso dentro Trigoria. Tant’è che dopo l’amore iniziale e dopo l’attesa, è rimasto tagliato fuori da una sola prestazione, quella finale, che a nessuno è davvero andata giù.

Dicevamo: fino a marzo-aprile si parlava anche di quello che sarebbe potuto essere un ritorno a Roma, ma poi le cose sono andate in maniera completamente diversa e adesso non se ne parla più da un poco di tempo. Chissà, magari verso la fine del calciomercato qualora la Roma avesse bisogno e se lui non avrà trovato ancora la sistemazione potrebbe riscattare una scintilla. Difficile eh, mettiamo subito in chiaro le cose.