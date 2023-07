Processo Juventus, nuova squalifica: la sentenza è UFFICIALE

Processo Juventus, nuova squalifica: la sentenza adesso è anche ufficiale. Ancora Andrea Agnelli nel mirino. Ecco la decisione della FIGC

Sentenza ufficiale per l’unico imputato, Andrea Agnelli. Un secondo filone d’inchiesta che nasce da quella Prisma che ha visto coinvolto solo l’ex numero uno della Juventus, dimissionario alla fine dello scorso anno, che aveva deciso di non patteggiare così come hanno fatto tutti gli altri. Una situazione che adesso ha i crismi dell’ufficialità.

Così come da nota ufficiale da parte della FIGC, il tribunale federale nazionale ha sanzionato Andrea Agnelli “in merito al procedimento avente ad oggetto le manovre stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership con altri club”. Una sanzione durissima, senza dimenticare che Agnelli ha già due anni di inibizione.

Processo Juventus, nuova squalifica per Agnelli

“Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli con un’inibizione di 16 mesi e un’ammenda di 60mila euro in merito al procedimento avente ad oggetto le manovre stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership con altri club” si legge nella nota ufficiale, una sentenza un poco ridotta rispetto a quella che era stata la richiesta della Procura.

Sì, nel primo pomeriggio di oggi la richiesta era stata quella di un’inibizione di 20mesi per l’ex presidente della Juventus che invece come detto è stato sanzionato “solamente” per sedici mesi. Un’altra botta per Agnelli comunque, che ormai ha lasciato il mondo bianconero e che come sappiamo benissimo il suo posto è stato preso da Gianluca Ferrero. Insomma, un mesto addio al mondo del calcio, visto che difficilmente Andrea si rivedrà in certi ruolo. Di tempo ne dovrà passare parecchio e poi la voglia potrebbe ovviamente anche venire meno. Ma si vedrà, questo non è del tutto detto.