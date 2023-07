Quadriennale sul piatto e ritorno a sorpresa: niente Roma

Calciomercato Roma, il suo futuro è ancora un rebus tutto da da decifrare: il dietrofront potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola.

In queste prime settimane della sessione estiva di calciomercato, un ruolo decisivo come spesso accade è stato ricoperto dagli affari a parametro zero. Ne sa qualcosa la Roma, che dopo aver messo le mani su Aouar e Ndicka, è alla ricerca di nuovi affari con cui rivitalizzare il proprio organico.

Tra gli obiettivi nel mirino dei giallorossi, fari puntati soprattutto sul reparto offensivo. Alla luce dell’infortunio accorso a Tammy Abraham, il primo nome nella lista dei desideri della Roma è quello di Gianluca Scamacca. Con il bomber del West Ham, però, manca ancora l’accordo definitivo, visto che il club inglese non ha alcuna intenzione di cedere il proprio attaccante con la formula del prestito. Ad ogni modo occhio ai possibili risvolti sulle corsie esterne. L’ipotesi che la Roma affondi il colpo per un jolly offensivo rapido, tecnico e veloce nell’uno contro uno non è da trascurare, sebbene non rappresenti una priorità.

Calciomercato Roma, il Crystal Palace non molla la presa per Zaha

Un profilo accostato in tempi e in modi diversi alla Roma è quello di Wilfried Zaha, jolly del Crystal Palace che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club inglese. Nel mirino anche di Napoli e Lazio, che però non hanno ancora affondato il colpo con l’entourage del calciatore, intriga anche diversi club club arabi, destinazione non particolarmente gradita dal diretto interessato.

Ecco perché potrebbe ritornare prepotentemente in auge l’ipotesi di una permanenza di Zaha al Crystal Palace. Secondo quanto riferito da ‘Evening Standard’, infatti, l’attaccante non ha ancora dato una risposta all’offerta da circa 200 mila sterline a settimana avanzata dal club inglese nelle scorse settimane. Il fatto che Zaha non abbia ancora trovato l’accordo con gli altri club è un asso potenzialmente vincente nella manica del Crystal Palace, che non ha ancora gettato alle ortiche la speranza di mettere le mani sul ‘figliol prodigo’. Staremo a vedere cosa succederà.