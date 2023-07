Altro affare col Sassuolo: ha firmato fino al 2026

Altro affare col Sassuolo: innesto ufficiale per la Roma. La calciatrice ha firmato fino al 2026. Nuovo elemento a disposizione di Alessandro Spugna

Altro acquisto della Roma, femminile stavolta. Ufficiale anche: il diesse Migliorati infatti ha chiuso per Martina Tomaselli, classe 2001, centrocampista, che arriva dal Sassuolo. Un innesto giovane ma di valore in mezzo al campo per la società giallorossa, che adesso ha praticamente chiuso le operazioni in entrata in quella zona. L’obiettivo è chiudere per un attaccante esterno al momento, quello che dovrà prendere il posto di Andressa, che è andata a giocare in America.

Tomaselli nella sua carriera ha giocato prima con il Brescia e poi con le neroverdi per diverse stagioni. In totale, con la formazione emiliana, ha collezionato 63 presenze segnando 9 reti. Un buon innesto, come detto, per una squadra che sta anche abbassando in maniera molto sensibile l’età media.

Altro affare col Sassuolo: Tomaselli è della Roma

Martina Tomaselli, nata a Trento, ha firmato un contratto fino al 2026 e nel 2021 ha vinto il premio istituito da TuttoSport come migliore giocatrice Under 21. “Per me è un onore entrare a far parte di questa grande società e indossare questa maglia. Non vedo l’ora di iniziare, voglio dare il mio contributo per permettere alla squadra di fare una stagione al vertice”.

“Martina rappresenta il presente e il futuro del calcio italiano – ha invece detto Betty Bavagnoli– una centrocampista con visione di gioco e ottime qualità tecniche. Con queste sue caratteristiche possiamo alzare ulteriormente il livello del nostro centrocampo, siamo felici di darne il benvenuto”. Insomma, non si ferma in nessun modo, quindi, la striscia di innesti giallorossi. L’obiettivo minimo è quello di rivincere il campionato anche se sarà tutt’altro che semplice e cercare di alzare il livello anche in Champions League dopo i quarti di finali conquistati contro il Barcellona la scorsa stagione.