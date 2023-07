Calciomercato Roma, affare di famiglia e arrivo fissato: City decisivo

Calciomercato Roma, affare in famiglia e decisione presa per il futuro in Spagna: arriva mercoledì.

Le prossime giornate potrebbero rivelarsi non poco importanti per gli addetti ai lavori giallorossi, reduci da un periodo delicato e ricco di attenzioni nel mese di giugno e adesso chiamati al lavorare su quei discorsi in entrata passati in secondo piano nelle scorse settimane. Dopo gli arrivi di Ndicka e Aouar, come noto, Pinto e colleghi avevano apparecchiato diversi scenari legati a possibili rinforzi, concentrando però le attenzioni principali su un lavoro alle cessioni degnamente chiosato circa undici giorni fa.

In attesa di piazzare i rimanenti esuberi e dire addio a giocatori in grado di soddisfare alcune richieste economiche del club dei Friedkin, ai piani alti di Trigoria continuano ad essere numerosi i dossier aperti per plasmare uno scacchiere apparso non poco perfettibile nel corso dell’ultima stagione. I nomi più caldi permettono di comprendere come centrocampo e attacco siano attualmente considerati i reparti necessitanti di maggiori aggiustamenti.

Calciomercato Roma, affare in famiglia per Savio: fa tutto il City Group

Le intenzioni continuano ad essere quelle di generare un progetto sostenibile e coerente con il percorso fin qui seguito, basato sull’alternanza di elementi saggi e giocatori giovani, da plasmare e far crescere anche grazie all’egida di chi, come Matic, Rui Patricio o simili abbia accumulato, anche lontano dalla Capitale, grande esperienza.

Nei discorsi emersi nel corso di queste settimane e coerenti con la delineazione di un progetto di coesistenza tra giovani e ‘saggi’, si era inserito anche il freschissimo nome di Savio, esterno diciannovenne di nazionalità brasiliana finita nel mirino di numerosi club europei, tra cui, appunto, la stessa Roma. Savio è reduce da un campionato in prestito in Olanda al PSV, dopo essere stato prelevato per 6.5 milioni di euro dall’Atletico Miniero.

Il dettaglio importante riguarda il fatto che il Troyes sia del City Football Group, detentore, tra i tanti, non solo del ricchissimo club di Manchester ma anche del Girona, club spagnolo al quale Savio si trasferirà in prestito fino al prossimo mese di giugno. Un vero e proprio affare di famiglia, che permette di superare le ingerenze della Roma e del PSV, come riferito da Fabrizio Romano.