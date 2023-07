Calciomercato Roma, coppia da Champions per Mourinho

Calciomercato Roma, doppio rinforzo da Champions per Mourinho. Ecco come stanno le cose.

Sono tanti i nomi in grado di infiammare le campagne acquisti, soprattutto nel corso di un semestre estivo che sa essere infuocato non solamente per questioni metereologiche. Proprio mentre per i più iniziano le meritate ferie o parentesi di maggiore riposo o congedo da impegni lavorativi o di studio, a livello calcistico la fase attuale rappresenta una delle più importanti e vive dell’anno.

Chiosato un periodo di vacanza che durerà solamente qualche giorno in più per chi non abbia ancora fatto rientro nella Capitale, da ieri sono numerosi i giocatori che, dopo un periodo di relax, hanno iniziato ad allenarsi in quel di Trigoria, per apparecchiare nel migliore dei modi quella che si appresta ad essere la terza stagione con Mourinho in panchina.

I presupposti per una permanenza dello Special One anche nell’ultimo anno di contratto parevano essere venuti meno quantomeno nelle speranze e nei tifosi della Roma, soprattutto in una parentesi primaverile che, tra walzer delle panchine in Europa e il profilarsi di possibili scenari arabi divenuti fin qui quasi dominanti a livello continentale, pareva destinare Mourinho lontano dalla Roma dopo il suo secondo anno giallorosso.

Calciomercato Roma, una coppia da Champions per Mourinho: il punto su bomber e centravanti

Il presente e le ultime vicende di giugno hanno invece permesso di comprendere come lo Special One, con ogni probabilità, sarà l’allenatore della Roma almeno fino alla prossima chiosa stagionale. Il volto abbronzato quanto sereno del tecnico negli scorsi giorni al rientro in Italia, unitamente a qualche messaggio social di distensione e, forse di attesa, possono rappresentare elementi sottintendenti significati importanti.

Mourinho aveva chiesto garanzie già dopo la finale di Budapest, reclamando un di più legato a discorsi di natura tecnica ma anche squisitamente societari. Il non essere andato via, rinunciando tra l’altro a tantissimi soldi, potrebbe dunque essere emblema di un’intesa concordata con i Friedkin e lo stesso Tiago Pinto per il prossimo campionato.

Il mister, come noto, vuole una rosa ancora più competitiva, migliorata soprattutto in quelle regioni che abbiano palesato le defezioni più importanti e i nomi fin qui emersi lasciano intendere come i dossier di Pinto abbraccino una pluralità di elementi di non trascurabile importanza, oscillanti da Scamacca e Morata a Kamada e Sabitzer.

Come si legge sulle colonne odierne de “Il Corriere dello Sport”, il centravanti spagnolo e il centrocampista austriaco (più del fantasista nipponico svincolato) sarebbero stati individuati come rinforzi ideali per costruire una Roma da Champions.