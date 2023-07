Calciomercato Roma, nuova offerta e addio: Pinto alla cassa

Calciomercato Roma, nuovo incasso e rilancio dopo la prima offerta: la corsa a tre fa sorridere anche Tiago Pinto.

Abbiamo sovente evidenziato come l’attuale campagna di calciomercato abbia visto la Roma molto attenta soprattutto alle tante questioni in uscita, quasi del tutto risolte nel corso di un mese di giugno chiosato con la concretizzazione di circa 30 milioni di euro di plusvalenze grazie alle cessioni di esuberi e giovani giocatori plasmati da Mourinho. Starà adesso alle medesime capacità di Pinto cercare di iniziare ad accontentare il connazionale con ingaggi che ben proseguano quella linea catalizzata dagli approdi di Aouar e Ndicka circa un mese fa.

I due parametri zero hanno già dimostrato ad alti livelli europei di poter essere utili quanto funzionali, ben sposandosi con una linea economica dei Friedkin che ha fin qui visto la Roma fiutare soprattutto occasioni gratis o a costi abbordabili. Senza dimenticare gli esborsi più importanti fatti dalla proprietà, gli attuali sondaggi e le trattative condotte dai piani alti di Trigoria permettono di intendere come il modus operandi sia destinato a seguire questa scia, in attesa anche di possibili introiti giungenti da nuovi scenari di mercato.

Calciomercato Roma, incasso alla Frattesi e Fuzato: Under può aiutare Tiago Pinto

Al di là dell’attesa di soluzioni che permettano di piazzare chi, come Villar o Reynolds, paia destinato a restare nella Capitale ancora per poco, anche situazioni ‘slegate’ da giocatori sotto contratto con la Roma potrebbero coadiuvare Pinto. Abbiamo assistito, infatti, a vicende come Frattesi o Fuzato che hanno permesso alle casse giallorosse di registrare nuovi rimpinguamenti.

Questo potrebbe accadere prossimamente anche grazie a Cengiz Under, finito nel mirino di club turchi e, in particolar modo, di Galatasaray e Fenerbahce. Quest’ultimo, in particolar modo, avrebbe individuato in un ritorno in patria dell’esterno del Marsiglia una buona soluzione per migliorare l’attacco, forte anche dei diversi incassi fin qui registrati e, in particolar modo, dei 20 milioni di euro giunti da Madrid per Arda Guler.

Ciò che più interessa alla Roma relativamente ad uno scenario che vedrebbe ricostituita la coppia Under-Dzeko, è il fatto che il club giallorosso detenga ancora una percentuale di incasso sulla rivendita del giocatore. Ad oggi, nelle casse francesiè arrivata un’offerta di 4 milioni di euro, non considerata sufficiente. Il rilancio potrebbe però giungere già nei prossimi giorni.