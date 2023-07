Calciomercato Roma, ‘nuovo’ affare in Inghilterra: c’è la data

Calciomercato Roma, ‘nuovo’ affare in Inghilterra: si chiude in settimana. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sono tanti gli scenari in grado di generare nobili attenzioni in casa Roma, alla luce di una stagione ad oggi sempre più vicina e per la quale ai piani alti di Trigoria si sta lavorando al fine di garantire miglioramenti e garanzie a José Mourinho. Proprio mentre lo Special One è tornato a guidare gli allenamenti al Fulvio Bernardini, il lavoro di Pinto e colleghi continua a toccare questioni altamente dirigenziali, con un’attenzione adesso rivolta soprattutto ai nuovi approdi.

Nomi come quelli di Sabizter, Morata o Scamacca restituiscono consapevolezza nell’importanza assegnata in questa fase alla ricerca di elementi che possano corroborare regioni nevralgiche come centravanti e attacco, dopo che il reparto difensivo sia stato quasi totalmente limato con l’approdo di Ndicka. In attesa di evoluzioni sulla regione mediana e su un profilo offensivo che sta rappresentando una delle questioni più calde di queste settimane, i movimenti legati al reparto arretrato potrebbero andare incontro a nuove evoluzioni nei prossimi gironi.

Calciomercato Roma, chiusura in settimana per Kristensen

Per la difesa, infatti, non restano da escludersi novità legate alle uscite, alla luce delle notizie del mese di giugno secondo le quali un papabile sacrificio tecnico per motivi economici sarebbe potuto essere quello di Roger Ibanez. Chiuso il mese scorso con plusvalenze legate ad uscite meno nobili, la Roma ha però adesso meno emergenza e necessità di concretizzare cessioni e, come detto, sta rivolgendo la propria attenzione soprattutto ai nuovi approdi.

Da tale punto di vista, il reparto arretrato potrebbe anche non subire grandi modifiche in termini di addii mentre in settimana potrebbe arrivare la chiusura di una trattativa di cui discute ormai da settimane. Ci riferiamo a quanto annunciato da Gianluca Di Marzio, a detta del quale in settimana la Roma cercherà di chiudere definitivamente i discorsi con il Leeds per Kristensen.

Dopo l’affare Llorente, chiosato con il ripristino del prestito del difensore spagnolo, l’intesa con il club retrocesso dalla Premier League sarebbe vicina anche per il rinforzo sulla fascia destra, finalizzato a garantire respiro e corroboramento ad una regione che attualmente presenta Celik e, almeno per il momento, anche con lo stesso Karsdorp.