Calciomercato Roma, Scamacca o Morata per Mourinho: “È già successo”

Calciomercato Roma, costo elevato e decisione immediata Pinto: ecco le ultime sul centravanti da consegnare a Mourinho.

Pian piano inizia a prendere forma la nuova stagione, ad oggi risultante meno lontana di quanto ci si possa aspettare e, anzi, caratterizzata fin qui da una fase di delineamento e definizione che sta toccando tutta una serie di passaggi. La scorsa settimana sono arrivate le ufficialità circa gli accostamenti del nuovo calendario, seguite qualche giorno dopo la decisione odierna della Uefa di eliminare la ‘retrocessione’ nelle competizioni europee cadette.

Due tappe importanti per un percorso che inizierà ufficialmente tra un mese e il cui avvicinarsi certamente comporta un’entrata nel vivo di un calciomercato ormai sempre più centrale nei discorsi di Tiago Pinto e colleghi. Rientrato nella Capitale lo scorso fine settimana, Mourinho è apparso sereno e volenteroso di riprendere il cammino con i propri uomini, iniziato sui campi di Trigoria quest’oggi e destinato a condurre verso una fase di preparazione in più tappe una squadra che per il terzo anno di fila sarà guidata dallo Special One.

Calciomercato Roma, da Morata a Scamacca: il punto sul centravanti

Approdi come Ndicka e Aouar hanno certamente permesso di registrare un upgrade della rosa, necessitante però certamente anche di nuov i interventi per potersi dire effettivamente rinforzata rispetto al passato campionato. La serenità di Mourinho al rientro ha generato non flebili speranze ai tifosi, dietro la cui attesa per l’inizio del campionato si cela anche la fiducia per le possibili garanzie arrivate al tecnico da parte di dirigenza e proprietà.

I discorsi da portare a conclusione restano però aperti e numerosi, abbracciando anche una questione centravanti che non poca attesa sta generando nell’ambiente capitolino. Su tale fronte, non sfuggano le ultime notizie riferite da Gianluca Di Marzio, che ha così parlato dello scenario Morata, facendo il punto sulla situazione attacco giallorosso. “Non ho riscontri su Morata: un po’per i costi con un cartellino elevato che va dai 12 milioni a salire. C’è poi da dire che il giocatore non può usufruire del decreto crescita, mentre la Roma sta cercando un giocatore giovane in prestito. Lo stesso Taremi è stato proposto ma cost 25 milioni ed ha 30 anni. Credo che più Scamacca sia il profilo individuato. A Mourinho è possibile piaccia Morata ma è successo anche altre volte che la dirigenza a Roma abbia scelto altri profili per la sostenibilità“.