È uscito allo scoperto: vuole giocare con Dybala

Calciomercato Roma, il giocatore è uscito allo scoperto e alza il pressing attorno alla Joya: “Sarebbe fantastico” ha detto in un’intervista

Sarà durissima continuare a sentire le voci che girano attorno a Paulo Dybala. Sì, il giocatore argentino della Roma, come sappiamo, ha una clausola rescissoria di 12milioni di euro per l’estero che stuzzica le attenzioni di molti club. E su questo non ci possono essere misteri. In particolare però negli ultimi giorni si è parlato e anche molto di quello che potrebbe essere un interessamento del Chelsea con Pochettino, tecnico dei Blues, a spingere per il rinforzo.

Qualche giorno fa sono uscite fuori le parole di Thiago Silva, mentre oggi, attraverso un’intervista rilasciata al quotidiano Olé, ha parlato Enzo Fernandez, ex Benfica, che nello scorso mese di gennaio è passato a Londra. Il centrocampista è uscito allo scoperto, parlando appunto della possibilità di giocare in Inghilterra il prossimo anno insieme al compagno campione del Mondo. Ecco quelle che sono state le sue parole.

Calciomercato Roma, pressing Chelsea su Dybala

Insomma, come detto all’inizio di questo articolo, sarà difficile riuscire a mantenere i nervi saldi in tutto questo lungo periodo di calciomercato. Certo, Dybala al suo rientro nella Capitale ha parlato chiarissimo e senza dare nessun segno di insofferenza. Ma dalle parole ai fatti, magari con uno stipendio raddoppiato di quello che adesso percepisce in giallorosso, potrebbe succedere di tutto. Ovviamente noi speriamo che si risolva il tutto al più presto.