Il rifiuto non blocca Pinto: altro colpo in entrata

Il rifiuto non blocca Pinto, il g ha deciso di rompere gli indugi ed è pronto a piazzare un altro colpo in entrata. Sarebbe il quarto acquisto, a zero, per la Roma

Tornato da un poco di giorni di vacanza in Portogallo, Tiago Pinto si è rimesso subito all’opera per completare la rosa giallorossa che da ieri suda, eccome, a Trigoria. La squadra di Mourinho è chiaramente incompleta, soprattutto perché manca un attaccante che il dirigente ha individuato in Scamacca. Ma in questo momento l’innesto potrebbe essere un altro.

Nonostante il rifiuto di Karsdorp che, a quanto pare, vorrebbe rimanere in giallorosso anche la prossima stagione, le ultime informazioni riportate da Di Marzio parlano di un accordo vicinissimo per Kristensen, difensore danese del Leeds, classe 1997, che arriverebbe in prestito secco per il prossimo anno. Si è parlato in queste settimane che la mancata cessione dell’olandese avrebbe potuto bloccare questo nuovo innesto, ma a quanto pare così non sarà proprio.

Il rifiuto non blocca Pinto, arriva Kristensen

Il danese, che andrebbe insomma ad occupare la corsia destra in quella che al momento rimane una difesa a cinque in fase di non possesso palla, nella sua carriera ha giocato prima con il Midtylland, poi con l’Ajax e infine con il Salisburgo e il Leeds. Un’alternativa importante nell’arco che Mourinho avrà a disposizione per il prossimo anno, un’alternativa che potrebbe anche essere la prima scelta visto che oltre Karsdorp – che rimane comunque sul mercato – l’altro elemento che c’è in quella posizione è il turco Celik, e non è che abbia dato così tante garanzie.

Insomma, un innesto che si potrebbe anche rivelare fondamentale per la prossima stagione giallorossa, un altro elemento del Leeds che, ricordiamo, è retrocesso alla fine dell’annata di Premier League, che sta cercando di eliminare tutti quei giocatori che hanno un ingaggio alto per il campionato di serie B inglese. E dopo Llorente, tornato nella Capitale qualche giorno fa, un altro colpo per Tiago Pinto è davvero in canna.