Intreccio Morata-Scamacca, Pinto ha già deciso

Calciomercato Roma, intreccio Morata-Scamacca: le ultime novità sullo spagnolo e inoltre la decisione di Pinto su chi prendere per la prossima stagione

Morata pronto a ridursi l’ingaggio. Ma Scamacca rimane la prima alternativa. La Roma cerca un attaccante, lo sappiamo benissimo, dal momento in cui si è rotto Abraham ma anche da prima, perché l’inglese sarebbe stato ceduto in questa sessione di mercato o almeno così si diceva. E uno in avanti dovrà arrivare, uno tra lo spagnolo e l’italiano di Roma. Con quest’ultimo cercato per prima e per il quale la prossima settimana ci sarà un incontro con il West Ham.

Queste sono le indiscrezioni riportate da calciomercato.it, che entrano nel dettaglio della situazione spiegando ovviamente quella che è il nodo al momento: la formula del possibile ingaggio. La Roma vorrebbe avere in prestito Scamacca senza nessun obbligo di riscatto, a differenza di quello che è l’interesse del club inglese, che dopo la cifra tolta l’anno scorso, vorrebbe avere la certezza di non rivederlo più in Inghilterra.

Calciomercato Roma, la decisione di Pinto

E poi c’è la questione Morata – che ha una clausola rescissoria, confermata, da 12 milioni di euro – che a quanto pare vorrebbe anche ridursi l’ingaggio pur di lasciare l’Atletico Madrid. E questo potrebbe essere un punto importante per la Roma, che non ha le capacità economiche per riuscire a prendere lo spagnolo con un ingaggio di 9milioni di euro all’anno.

Insomma, la pista ormai è stretta e ha due opzioni alla fine del rettilineo. Con una preferenza in casa giallorossa, quella che porta al centravanti del West Ham che Pinto ritiene possa essere in grado anche di fare almeno 18-20 gol in una sola stagione. Intanto, Scamacca, che ha saltato la seconda parte di stagione per infortunio si è rimesso a lavorare con il resto dei compagni. Insomma, i problemi fisici sono alle spalle. Quello che serve è trovare l’incastro perfetto.