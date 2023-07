La Roma ora trema: nuovo colpo di scena Scamacca

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni riferite da Sky: ecco l’intreccio con la Juve che cambia le carte in tavola.

Il mercato della Roma sta attraversando una fisiologica fase di riflessione. Dopo aver lavorato molto sia in entrata che (soprattutto) in uscita, Tiago Pinto sta continuando a valutare soluzioni importanti in grado di innalzare il tasso tecnico dello scacchiere di Mou.

Ecco perché si valuteranno soltanto quelle soluzioni che, nelle idee dell’area mercato della Roma, possano garantire un salto di qualità ai giallorossi. Il primo nome sulla lista dei desideri per l’attacco dei capitolini si chiama Gianluca Scamacca. L’ex bomber del Sassuolo ha già accettato la proposta di Tiago Pinto: al GM della Roma, però, manca ancora l’accordo totale con il West Ham. Il nodo è rappresentato soprattutto dalla formula: il club inglese vuole intavolare la trattativa per la cessione del proprio attaccante solo ed esclusivamente a titolo definitivo.

Calciomercato Roma, nuovo sondaggio della Juventus per Scamacca

Formula con la quale, ad esempio, la Juventus potrebbe soddisfare le richieste del West Ham nel caso in cui riuscisse a cedere Dusan Vlahovic. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, i bianconeri nelle ultime ore avrebbero effettuato un nuovo sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione.

Una richiesta di informazioni utili a sondare il terreno per non farsi trovare impreparati nel caso in cui si materializzassero le condizioni per la cessione di Vlahovic, appetito da molte big in Europa come Chelsea e Paris Saint Germain. Già monitorato nelle scorse settimane, la Juventus si sarebbe fatta nuovamente viva per Scamacca per il quale, non dimentichiamolo, la Roma resta in vantaggio alla luce del gradimento totale del calciatore. Situazione in aggiornamento.