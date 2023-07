Voltafaccia improvviso, la Roma lo sta perdendo

Calciomercato Roma, il voltafaccia può costare caro a Mourinho e i giallorossi. Ecco il punto su una delle questioni più calde dell’operato di Pinto.

Quest’ultimo ha iniziato più di un mese fa a condurre una serie massiccia e importante di trattative in grado di toccare numerosi scenari, legati sia alle entrate che le uscite. Le cessioni sono state degnamente concretizzate entro il mese di giugno, lasciando adesso spazio a valutazioni soprattutto sulle valutazioni legate a quelle entrate che permettano a Mourinho di veder rinforzato prontamente il proprio scacchiere.

Certo, ai nuovi volti potrebbero far seguito anche addii successivi a quelli concretizzati fino a qualche tempo fa, ma la consapevolezza attuale è quella di poter e dover finalmente porre in primo piano tutte le questioni che permettano di corroborare con nomi nuovi la squadra attuale. Con meno imminenze e ansia di giugno, si capirà poi se ci siano i margini per piazzare i rimanenti esuberi, valutando poi nel caso offerte e scenari certamente non considerati imprevedibili in una parentesi ricca di eventi come quella del mercato estivo.

Calciomercato Roma, Sabitzer vuole convincere Tuchel: le ultime sul centrocampo

Restando sulle possibilità di vedere lo scacchiere di Mourinho rinforzato con nomi nuovi, vanno però segnalati gli aggiornamenti di non poca importanza di queste ultime ore. La priorità della Roma e di Tiago Pinto continua a interessare il centravanti e la ricerca di un elemento che ben permetta di migliorare la regione centrale di campo, ad oggi già vantante maggiore qualità con l’ingaggio di Aouar.

Se per l’attacco i nomi continuano a ridursi soprattutto alla coppia Morata-Scamacca, anche per il centrocampo i nomi più caldi risultano essere rappresentati da un paio di elementi. In particolar modo, uno dei profili più discussi e chiacchierati resta Marcel Sabitzer, accostato alla Roma in queste settimane post-Frattesi con una certa insistenza, insieme a Renato Sanches e Kamada.

Sul centrocampista del Bayern Monaco si è espresso però Gianluca Di Marzio, che ha evidenziato come la volontà dell’austriaco sia quella di provare a restare in Baviera per convincere Tuchel a puntare su di lui. Sabitzer, dopo i sei mesi difficili al Manchester United, vorrebbe dunque dimostrare di essere all’altezza del nobilissimo club di Bundes, che intanto continua a considerare fattibile una sua uscita solo per offerte di circa 15 milioni di euro.

L’esperto di Sky Sport aggiunge inoltre che la scarsa presenza di margini per un prestito di Sabitzer rendono possibile e prevedibile un’attesa per Renato Sanches del PSG, per il quale si potrebbe trovare, come noto, una soluzione di approdo non necessariamente definitiva.