120 milioni per Zaniolo: incassa anche la Roma

120 milioni per Zaniolo: la bomba la lancia questa mattina la Gazzetta dello Sport. E in questo modo ovviamente incassa anche la Roma.

Tutti in Arabia Saudita a mettere da parte soldi per la pensione. E per sistemare le future generazioni. Al momento da quelle parti non c’è andato nessun italiano, ma questo potrebbe succedere presto, almeno stando a quelle che sono le informazioni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. E di striscio questo trasferimento tocca anche la Roma.

Parliamo ovviamente di Nicolò Zaniolo, adesso al Galatasaray, che secondo quanto scritto dal quotidiano rosa avrebbe in mano un’offerta di 120milioni di euro per 4 anni che potrebbe arrivare in maniera ufficiale – al momento solo chiacchiere tra le parti – in poco tempo. L’ex numero 22 della Roma, che non ha chiuso le porte ad un trasferimento anche se vorrebbe pure tornare in Italia alla Juventus, la potrebbe prendere in seria considerazione.

120 milioni per Zaniolo, ecco i soldi della Roma

Come detto a questa operazione guarda con interesse la Roma e il motivo è presto spiegato. Pinto, nel momento dell’accordo con il club turco, si è tenuto una percentuale sulla rivendita del giocatore. Nel dettaglio il 20% sulla differenza tra i 16milioni di euro che il Galatasary ha versato nelle casse di Trigoria e quello che poi sarà il valore reale dell’operazione. Tenendo presente che la clausola rescissoria di Zaniolo al momento è di 35milioni, il calcolo è presto fatto.

Alla Roma, in caso di passaggio all’Al Hilal – il club interessato a Zaniolo – entrerebbero circa 3,8milioni di euro. Una buona cifra, visto che si tratta di soldi in più rispetto a quelli già incassati. E Pinto ovviamente spera che questa cosa possa andare pure in porto, e magari spera nella generosità degli sceicchi che potrebbero anche dare qualcosa in più ai turchi. Vabbè, non esageriamo, generosi sì ma non di certo poco intelligenti. In ogni caso in casa Roma si guarda con interesse. E magari si spera presto di passare all’incasso.