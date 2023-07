Agente in città: proposto alla Roma

Agente in città: il profilo verrà proposto alla Roma che potrebbe anche prendere in considerazione l’ipotesi. Ecco quello che potrebbe succedere

L’agente arriverà a Roma in queste ore. O nei prossimi giorni. La cosa certa, secondo quanto riportato da Il Messaggero in edicola questa mattina, è che proporrà il giocatore alla Roma. Un attaccante, che nella scorsa stagione nella Liga ha tramortito il Real Madrid con quattro reti in un solo match.

In generale, Castellanos, attaccante del Girona che però è di proprietà del New York Fc, ha realizzato 13 reti in campionato e una in Coppa del Re. Un bottino niente male per un classe 1998, argentino, che verrà proposto a Pinto e che lo stesso gm potrebbe valutare. Ci sono delle condizioni da seguire ovviamente, e qualora arrivasse alla corte di Mourinho non sarebbe l’unico nella lista, anzi. Un altro attaccante, la Roma, lo dovrà prendere. Perché ne servono due, magari anche uno esterno che possa andare a coprire qualche buco in corso d’opera che si potrebbe creare, e parliamo principalmente di Solbakken.

Agente in città, ecco la situazione di Castellanos

Il nome di Castellanos all’inizio del mese di luglio era rimbalzato dalla Spagna. Adesso trova conferme anche in Italia e potrebbe essere una soluzione low-cost, magari in prestito anche in questo caso visto che parliamo di un giocatore che con il club americano ha un contratto in scadenza nel 2025 e quindi un’altra stagione con un passaggio temporaneo la potrebbe fare. E forse questa idea potrebbe pure stuzzicare la dirigenza giallorossa che, soprattutto per quanto riguarda l’attaccante, ha in mente una formula del genere.

Vedremo quelli che saranno gli sviluppi nei prossimi giorni e che potrebbero regalare a Mourinho anche qualche colpo a sorpresa. Perché senza dubbio il profilo di Castellanos sarebbe quel colpo che nessuno fino a questo momento avrebbe mai immaginato. E invece la pista a quanto pare potrebbe diventare davvero calda.