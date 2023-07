Calciomercato Roma, due giorni per il sì: ex Real decisivo

Calciomercato Roma, fattore decisivo per il rinforzo a costo zero: due giorni per chiudere e ‘salutare’ la Serie A.

Sono tanti i nomi attualmente in grado di ingolosire il mondo giallorosso, alle prese con una parentesi durante la quale Tiago Pinto e colleghi, superate le impellenze relative alle cessioni da concretizzare entro il 30 giugno, dovranno essere non meno bravi e attenti a fiutare gli scenari giusti di mercato che ben coniughino le esigenze dei Friedkin con quelle di Mourinho. Aouar e Ndicka rappresentano ad oggi i soli due nomi nuovi in casa Roma, unitamente al ritorno di Llorente e alle conferme contrattuali di chi, come Smalling o El Shaaarwy, dovrà continuare a costituire l’ossatura della squadra.

Rinnovi, ritorni e nuovi ingaggi permettono dunque di comprendere come il calciomercato della Roma, contrariamente forse a quanto si possa pensare, sia stato ben lungi dall’inattività, a maggior ragione se si ricordano le tante uscite delle scorse settimane, tutt’altro che ‘scontate’ a fine stagione e, ad oggi, risultate necessarie ai fini di un FFP le cui ingerenze continuano comunque a manifestarsi nelle scelte del club.

Calciomercato Roma, Kamada in Liga e niente Serie A: l’ex Real può essere decisivo

Non casualmente, la Roma sta cercando di rinforzarsi proprio attraverso la ricerca di scenari e incastri che permettano di consegnare a Mourinho giocatori validi e pronti ma che, al contempo, possano arrivare a condizioni sostenibili per le casse e la progettualità della società. Tra i vari nomi, come ormai noto, si segnala in particolar modo la coppia Sabitzer-Kamada per il centrocampo, rappresentante una diade di possibili scelte di Pinto per plasmare la regione centrale di campo.

Senza dimenticare di Renato Sanches e dei non meno importanti rinforzi attesi per la zona offensiva, proprio su Kamada giungono dalla Spagna aggiornamenti di non poco conto. A riferirli sono le penne de El Gol Digital, a detta delle quali nei prossimi due giorni il qualitativo ed eclettico centrocampista svincolato, reduce da belle stagioni all’Eintracht, potrebbe approdare in Liga.

La Real Sociedad è infatti seriamente intenzionata al suo ingaggio e il direttore sportivo Roberto Olabe, reduce dal convincimento di Takefusa Kubo a declinare le avances arabe, vorrebbe sfruttare proprio l’attaccante giapponese per esortare Kamada a dire di sì. Kubo, che come ricorderete aveva predetto la rimonta della Real contro la Roma agli ottavi di Europa League, è infatti visto come un fattore potenzialmente determinante da dirigenza e proprietà, convinte di poter sfruttare il legame dell’ex Real Madrid per convincere Kamada ad approdare in Liga e successivamente aiutarlo nell’inserimento nella nuova dimensione spagnola.