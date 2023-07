Calciomercato Roma, nuovo rinforzo per Mou: visite mediche fissate

Calciomercato Roma, tutto fatto per il nuovo rinforzo da consegnare a Mourinho. C’è la data dell’arrivo, ecco gli ultimi aggiornamenti.

I nomi fin qui accostati i giallorossi hanno abbracciato una pluralità di elementi accomunati, oltre che dall’importanza e uno status che garantirebbero non poco aiuto a Mourinho nel percorso di crescita tanto anelato, anche dal rappresentare potenziali occasioni di mercato, previa capacità di Tiago Pinto e colleghi nel saper lavorare sui giusti margini di intervento sottintesi ad ogni singolo scenario.

Con particolare attenzione, ad esempio, continua ad essere seguito Gianluca Scamacca, le cui parole al miele per Mourinho e la sua squadra del cuore potrebbero rappresentare fattori da sfruttare al fine di intenerire le richieste di un West Ham apparso fin qui abbastanza restio nell’aprire ad uno scenario di prestito proposto dalla Roma. Continuano, poi, a ingolosire non di meno profili provenienti dalla Spagna e, in particolar modo, da un Atletico Madrid vantante tra le sue fila quella coppia Morata-De Paul sulla quale si sta lavorando con non meno veemenza ai piani alti di Trigoria.

Calciomercato Roma, tutto fatto per Kristensen: la data delle visite mediche

In attesa dei tanti scenari aperti, intanto, arrivano in questi minuti aggiornamenti di non trascurabile importanza da Gianluca Di Marzio. L’esperto di calciomercato, dopo aver ribadito l’interesse della Roma per Scamacca e parlato della presa di posizione dei giallorossi rispetto alla fermezza del West Ham, ha evidenziato come il club capitolino abbia ormai di fatto chiuso un nuovo acquisto.

Il riferimento è a Rasmus Kristensen, finito nei dialoghi di Pinto con il Leeds già a fine giugno, in occasione delle trattative per il rientro di Llorente nella Capitale. Il laterale danese raggiungerà il suo ex compagno spagnolo entro il fine settimana, sostenendo le visite mediche tra venerdì e sabato. Arriva in prestito secco e sarà a disposizione di Mourinho per gli allenamenti di settimana prossima, il cui inizio è in programma lunedì, quando rientreranno anche i diversi giocatori reduci dagli impegni con le Nazionali di inizio giugno.