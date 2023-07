Calciomercato Roma, tris completato: derby infuocato per il bomber

Proseguono le mosse di Pinto per rinforzare il reparto offensivo della Roma: l’ultima indiscrezione rilanciata da Sky Sport.

Giornata di contatti esplorativi per la Roma, che sotto traccia sta lavorando ai colpi di mercato con cui rinforzare l’organico di José Mourinho. Uno dei temi principali del dossier di Tiago Pinto è rappresentata dalla voce ‘attaccanti’.

Alla luce dell’infortunio di Tammy Abraham, infatti, i giallorossi in tempi non sospetti si sono mossi in maniera concreta per Gianluca Scamacca. Con l’attaccante del West Ham è già stato trovato un accordo di massima per quello che si configurerebbe come un clamoroso ritorno nella Capitale. Il lavoro ai fianchi della Roma con il club inglese, però, non ha ancora dato i frutti sperati. I neo vincitori della Conference League – almeno fino a questo momento – non hanno aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto messa sul piatto dai giallorossi. Lo stesso Scamacca, poi, è seguito con interesse anche dalla Juventus, nel caso in cui si dovesse concretizzare l’addio di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Roma, sondaggi per Okafor: anche Juventus e Lazio sulle tracce dell’attaccante

Ragion per cui Tiago Pinto si sta guardando intorno. Nelle ultime ore anche la Roma – stando a quanto riferito da Sky – avrebbe messo gli occhi su Noah Okafor, attaccante svizzero classe ‘2000 in forza al Basilea. Legato al club elvetico da un contratto in scadenza nel 2024, Okafor è valutato circa 20 milioni di euro.

La Roma, però, non è l’unico club sulle sue tracce. Accostato anche a diverse compagini in Premier League, l’elvetico sarebbe finito nel mirino anche di Lazio e Juventus. I biancocelesti sono a caccia di un vice Immobile e grazie ai soldi ricavati dalla cessione di Milinkovic Savic potrebbero rinfoltire l’organico con un paio di innesti importanti. Allo stesso tempo anche la Juve potrebbe muoversi in attacco: la situazione legata a Dusan Vlahovic, infatti, è da monitorare con estrema attenzione e non sono affatto esclusi colpi di scena a stretto giro di posta. Okafor nome nuovo per la Roma: staremo a vedere cosa succederà.