Dalla Roma all’Inter, tripla offerta lampo: la risposta è già arrivata

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra trapelano importanti aggiornamenti sul suo futuro: è stato proposto a diversi club di Serie A.

Sono ore bollenti in casa Roma. Sia in entrata che in uscita sono attese novità a stretto giro di posta. Dopo aver sistemato il bilancio con le cessioni finalizzate nell’ultima settimana di giugno, infatti, il GM giallorosso è ritornato a scandagliare il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti.

Tra gli obiettivi individuati per puntellare l’organico di José Mourinho i nomi più caldi delle ultime settimane sono quelli di Sabitzer e Gianluca Scamacca. Oltre a rinforzare l’attacco con un innesto importante in grado di sopperire all’assenza di Tammy Abraham, infatti, la Roma vuole migliorare ancora il proprio centrocampo, puntellato già con l’acquisto di Aouar. Sabitzer è il nome che stuzzica maggiormente José Mourinho anche se fino a questo momento le condizioni per la fumata bianca definitiva non si sono ancora materializzate.

Calciomercato Roma, lo United continua a proporre van de Beek: le ultime dall’Inghilterra

Quello del gigante del Bayern Monaco, però, non è l’unico nome sulla lista di Pinto. Alla Roma, infatti, in tempi non sospetto era stato accostato anche Renato Sanches, per il quale però non ha deciso di affondare il colpo. I giallorossi, poi, si sono mostrati piuttosto freddi anche sul fronte van de Beek, sebbene dall’Inghilterra continuino a rilanciare quest’ipotesi.

Secondo quanto evidenziato da 90 min.com, infatti, l’olandese sarebbe stato proposto a diversi club di Serie A. In uscita dal Manchester United che sta cercando un modo per liberare una casella in mediana, l’ex Ajax è stato offerto in tempi e in modi diversi non solo alla Roma, ma anche all’Inter e al Milan. Così come i giallorossi, però, anche i due meneghini hanno al momento altre priorità e non sembrano intenzionati a cogliere al volo la chance. Van de Beek, però, continua ad essere monitorato anche da club inglesi come Wolverhampton, Nottingham Forest e Crystal Palace; sondaggi sono arrivati anche dal Siviglia, dal Nizza e dal Celtic. Staremo a vedere cosa succederà.