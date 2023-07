De Paul e Morata insieme: Pinto a Madrid

Calciomercato Roma, appuntamento capitolino per accontentare Mourinho: doppia offerta in arrivo da Tiago Pinto.

Dopo aver trascorso un mese di giugno ricco di impegni e attenzioni sul fronte in uscita, Tiago Pinto sta affrontando questa nuova parentesi con la consapevolezza di dover provare a concretizzare i giusti rinforzi entro le tempistiche prestabilite, al fine di consegnare a Mourinho una rosa plasmata e migliorata rispetto a quella allenata fino a poco più di un mese fa.

L’ossatura principale continua ad essere importante, soprattutto alla luce delle conferme di chi, come El Shaarawy o Smalling, abbia deciso di legarsi contrattualmente per almeno un altro paio di anni ai propri compagni di squadra.

Se a ciò si aggiunge la presenza di Dybala in quel di Trigoria in questi primi giorni di ripresa degli allenamenti, ricordando altresì le parole spese dal 21 al rientro nella Capitale, si comprende bene come l’obiettivo sia quello di preservare la colonna portante della squadra, integrandola con quegli elementi che ben permettano di ovviare a quegli aspetti apparsi non poco perfettibili nel secondo anno di gestione mourinhiana.

A questi si aggiunga anche la necessità di migliorare un attacco destinato a restare privo di Abraham almeno fino a inizio 2024, acuendo le difficoltà di un reparto apparso già fin troppo poco prolifico lo scorso anno.

Calciomercato Roma, incontro e doppia offerta Pinto: le ultime su De Paul e Morata

Non casualmente, dunque, i dossier aperti da Tiago Pinto e colleghi abbracciano una serie importanti di nomi, accomunati dal vantare esperienza e qualità ma, soprattutto, da scenari contrattuali o di posizione rispetto ai club di appartenenza che lasciano quantomeno intravedere margini per concretizzare trattative a condizioni pressoché vantaggiose.

Se le parole odierne di Scamacca possono aver allargato il margine di riuscita di uno scenario con il West Ham tutt’altro che scontato, arrivano in queste ore dalla Spagna aggiornamenti su quel doppio fronte spagnolo che non poca attenzione ha generato fin qui. Ci riferiamo ai nomi di Rodrigo De Paul e Alvaro Morata, individuati come elementi ideali per corroborare centrocampo e attacco, previo l’approdo alle giuste condizioni.

Scenari affascinanti quanto complicati, per i quali, almeno per ora, la Roma pare destinata a sborsare quantità di denaro non esigue, soprattutto se si ricorda la valutazione di circa 50 milioni di euro che l’Atletico Madrid ha condotto sul centrocampista ex Udinese. Ciò non cancella però la volontà della Roma di provare ad accontentare il proprio allenatore.

Non a caso, quindi, El Nacional, evidenzia come Pinto sia al lavoro per presentare ai Colchoneros una doppia offerta formale: il GM, stando a quanto si legge, starebbe infatti tentando di incontrare Miguel Angel Gil Marin, direttore sportivo dei biancorossi. Il motivo di una possibile discussione durante il meeting è facile da intuire.