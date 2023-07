Effetto domino Kane e rivoluzione da 100 milioni: Roma avvisata

Calciomercato Roma, rivoluzione ed effetto domino Kane: c’è anche Mourinho tra i possibili coinvolti.

Superato il primo terzo di un calciomercato che ha visto fin qui la Roma attenzionare soprattutto le uscite, il lavoro di Tiago Pinto per consegnare al connazionale José nuovi e validi elementi è ormai prossimo all’entrare nel vivo. Questo alla luce delle defezioni palesate dalla squadra lo scorso anno e, più in generale, di quell’anelito al di più reclamato in non poche occasioni, anche prima della finale con il Siviglia, dal tecnico giallorosso.

Reduce dal secondo giorno di ripristino degli impegni in quel di Trigoria, Mourinho è figurato al rientro abbronzato e sereno, grazie non solo al necessario periodo di relax concessosi dopo un’annata ricca quanto dispendiosa ma, forse, anche a quelle garanzie che potrebbero essergli giunte in queste settimane al fine di continuare ad onorare un contratto attualmente in scadenza il prossimo giugno e per il quale il portoghese ha declinato nobili quanto ricche avances da un’Arabia divenuta fin qui catalizzatrice di non pochi interessi da parte di giocatori e mister di caratura europea.

Calciomercato Roma, effetto domino Kane: c’è anche Sabitzer tra i coinvolti

Il tempo non è certamente poco ma i vari eventi delle ultime settimane lasciano intendere come la nuova stagione sia molto meno lontana rispetto a quanto ci si possa aspettare. La presentazione del calendario, unitamente a quella delle nuove magliette ufficiali e il ritorno sui campi di allenamento da parte di tante squadre di Serie A restituisce consapevolezza di come ci si stia, nemmeno troppo lentamente, avvicinando alla nuova stagione.

Questo significa dover provare ad accelerare i tempi per le tante trattative che attualmente paiono destinate a rappresentare motivo di grande interesse in casa Roma. Tra le varie, si segnala da tempo quella legata alla ricerca di un nuovo elemento a centrocampo, individuato fin qui in un nome tra Renato Sanches, Kamada e Sabitzer. Tutti e tre rappresentano profili validi ma al contempo diversi, anche in termini di possibilità di approdo e sostenibilità, oltre che di garanzie tattiche e fisiche.

A convincere di più, risultando altresì non poco difficile, è il centrocampista austriaco, reduce da mezza stagione in prestito al Manchester United e rientrato al Bayern Monaco dopo un’annata complicata tra Bundes e Premier League. La Serie A, sotto l’egida di Mourinho, potrebbe per lui rappresentare motivo di riscatto e, su tale fronte, un altro importante fattore potrebbe assumere ingerenze non trascurabili.

Come evidenzia il Mirror, infatti, Sabizter figura tra i giocatori considerati sacrificabili dal Bayern per provare a finanziare l’approdo di Harry Kane alla corte di Tuchel. Prelevare il bomber del Tottenham significherebbe sborsare una cifra di circa 100 milioni, parte dei quali potrebbe giungere in Baviera proprio dall’epurazione dello scacchiere.

Tra i partenti, risultano anche nomi come Gravenberch, Pavard, Nubel, Sommer e Sarr. Ad una lista di elementi il cui valore oscilla dai circa 40 ai 2 milioni di euro, si segnala in zona mediana lo stesso Sabitzer, per il quale il Bayern continua a chiedere una cifra di circa 15 milioni di euro.