L’accordo arriva così: la clausola sblocca la Roma

Calciomercato Roma, Pinto trova la formula per il colpo in mezzo al campo. C’è la clausola che potrebbe dare un’accelerata all’operazione

Una doppia clausola per riuscire a centrare il colpo in mezzo al campo. Che però anche per via dei paletti imposti dalla UEFA dovrebbe essere in prestito. Pinto, tornato a lavoro dopo qualche giorno di vacanza, sta cercando la mossa giusta per regalare un centrocampista a José Mourinho, che però di colpi ne vuole altri per alzare il livello della propria rosa.

Ora, in mezzo al campo come detto un elemento dovrà arrivare e tutte le opzioni n questo momento portano a Sabitzer, in cerca di riscatto dopo un paio di stagioni deludenti prima al Bayern Monaco e poi al Manchester United. Sarebbe lui l’uomo prescelto dalla dirigenza giallorossa per la prossima stagione, magari provando anche ad inserire una clausola per il riscatto obbligatorio che di fatto potrebbe anche sbloccare la trattativa.

Calciomercato Roma, ecco la clausola per Sabitzer

A svelare questa possibile mossa del dirigente giallorosso ci ha pensato la Gazzetta dello Sport, che parla di un accordo con i bavaresi, che non sembrano esser per niente intenzionati a tenere il giocatore, che potrebbe arrivare inserendo l’obbligo di riscatto per Sabitzer qualora la Roma si qualificasse alla prossima Champions League. E, lo stesso discorso anche se in seconda battuta, potrebbe essere fatto pure per Renato Sanches.

Senza dimenticare, in quest’ultimo caso, che il rapporto tra Dan Friedkin ed Al-Khelaifi, così come ha dimostrato il passaggio in prestito lo scorso anno di Wijnaldum nella Capitale, potrebbe dare un’accelerata improvvisa all’operazione. Insomma, l’agenda di Pinto anche per via di quella ricerca quasi spasmodica dell’attaccante è bella piena. Saranno giorni intensi a Trigoria con un caldo allucinante che ieri ha anche costretto la squadra a saltare la seduta di allenamento mattutina sul campo per dedicarsi al solo lavoro in palestra. Sì, le temperature sono incredibili oltre che pericolose per la salute di tutti. Meglio evitare rischi inutili.