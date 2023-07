Scamacca alla Roma, ultimatum anti Juve: c’è la data

Calciomercato Roma, ultimatum Scamacca e data fissata: ecco gli ultimi aggiornamenti relativi alla consegna di un nuovo centravanti a Mourinho.

Le esigenze e le strade di mercato possono essere numerose e regalare in non poche occasioni importanti e sorprendenti novità. Ne sa qualcosa la stessa Roma, brava in questi anni a saper fiutare le giuste occasioni e, più in generale, attenta a coniugare le esigenze e le possibilità dei Friedkin con i desideri di mister Mourinho.

La permanenza di quest’ultimo, come si è sovente evidenziato, ha rappresentato in queste settimane non solo un motivo di grande sollievo per i tifosi ma anche un segnale relativo ad una possibile intesa con una società alla quale aveva mandato precisi messaggi dopo la finale di Budapest.

Gli arrivi tempestivi di Ndicka e Aouar sono stati da questo punto di vista segnali di non trascurabile importanza ma non rappresentano ad oggi quanto necessario per apportare le richieste garanzie al tecnico portoghese.

Al di là dell’esigenza di un rinnovamento endogeno alla società con figure che lo deresponsabilizzassero, nei meandri della Puskas Arena, José aveva, come ricorderete, chiesto particolari sforzi per ambire a traguardi importanti.

Calciomercato Roma, ultimatum al West Ham per Scamacca: ecco quando si decide

Un avviso tempestivo a Pinto, reduce da un mese di giugno ricco di impegni ma adesso consapevole di dover iniziare a lavorare con principale veemenza sulle non meno importanti questioni legate alle entrate.

Su tale fronte, i nomi monitorati restano numerosi e abbracciano una pluralità di scenari che lasciano intendere come l’intenzione sia quella di concretizzare approdi funzionali ed economicamente vantaggiosi. Nomi come Morata o Sabitzer, da tale punto di vista, non sono rappresentano sicuramente piste semplicissime ma ben si inseriscono in una lista di profili che potrebbero potenzialmente giungere a condizioni ben gradite a Friedkin e adepti, previa capacità di Pinto nel saper sfruttare nel migliore dei modi gli spiragli giusti.

Uno di questi, restando sul fronte centravanti, potrebbe essere rappresentato dall’apertura ufficiale alla Roma da parte di Gianluca Scamacca, divenuto uno dei profili più chiacchierati insieme a Morata nel corso di queste settimane. Sul suo futuro si è espresso in questi minuti Gianluca Di Marzio, evidenziando come il West Ham continui a non aprire al prestito. Il tempo a disposizione non è infinito e la Roma intende comprendere se ci siano i margini per un’apertura alle proprie condizioni entro la prossima settimana.

Sull’ex Sassuolo continua, infine, a registrarsi anche l’interesse della Juventus, che ha chiesto informazioni in occasione dei dialoghi intrattenuti in questi giorni per l’operazione Zakaria. A differenza della Roma, i bianconeri potrebbero accontentare con maggiore facilità le richieste degli Hammers, previa vendita di Dusan Vlahovic.